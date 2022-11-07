立冬到北海岸進補　萬里蟹麻油料理鮮香鹹

今天立冬！終於可以找到好好吃一頓的理由了， 立冬不吃一道麻油料理，總是缺少些什麼， 在北海岸的漁村及海鮮餐廳，冬天冷冽的寒風刺骨， 將在地當令食材與麻油做結合，打造不一樣暖身料理， 新北市政府漁業處推薦民眾可以到在地龜吼餐廳品嚐麻油萬里蟹料理 ，或是到產地市集買蟹在家煮火鍋，冬天萬里蟹正當食， 越冷越肥美，生猛海味加上麻油香氣，熱滾滾高湯火鍋， 一口香一口鮮嫩蟹肉，蟹正當食。

11月7日為立冬，東北方吹來的寒風越來越冷冽， 北海岸漁港漁村及餐廳也開始換菜單了，對在地來說， 這時的漁獲包括萬里蟹為了越冬，是越來越肥美， 配合越來越低的氣溫，漁港餐廳開始推出火鍋、 麻油或藥膳等方式烹煮在地海鮮萬里蟹、貢寮鮑及鮮魚等， 在地龜吼餐廳「麗鮮料理」招牌菜「麻油萬里蟹」， 以大海的磯香與絲狀的蟹肉，加上香醇的麻油與老薑片、 米酒及水燉煮，滿滿大海精華融入水中變成高湯， 蟹肉也染上麻油香味，這邊告訴大家， 將煮過萬里蟹高湯與麻油拌到白飯上，鮮香有味還帶甜味， 連薑片都可以下飯；一般饕客如果是到在地市集購買萬里蟹， 可以先請店家煮熟穩定品質，回家後搭配雞湯或肉湯，配上蛤蜊、 蔬菜等食材，即可食用。

新北漁業處表示，萬里蟹冬天越顯肥美，適合與麻油、 火鍋提味共煮，鮮味滿滿，找個時間到北海岸走一走， 產地限定的野柳假日活蟹市集一路陪饕客們到11月27日（ 每週六日上午9時至下午4時），第一手生猛活蟹販售中！ 歡迎大家到北海岸一遊看看壯闊的海景，前往萬里龜吼、野柳、 富基及淡水等產地，品嚐正當時的萬里蟹。

相關資訊請參考：

萬里蟹官網 https://wanlicrab.tw/ index.php

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龜吼漁港餐廳一覽 https://wanlicrab.tw/ features/gold-coast-crab- restaurants/itemlist/category/ 42-turtle-roar

陶板什菌燒萬里蟹，做法類似壽喜燒，大陶盤置入多樣蔬果，覆以切塊萬里活蟹，淋上孜然、辣椒等多種香料調味的湯汁，邊煮邊吃，（圖片來源：萬里蟹官網）

重新開幕的一品鮮，老闆以「鮮上加鮮」靈光一閃，將活跳跳的本港萬里蟹，及松阪豬肉，一起結合為另類的「海陸雙拼」，。 （圖片來源：萬里蟹官網）