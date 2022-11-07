美國期中選舉八成變天 川普蠢蠢欲動、拜登基建案未能固票

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美國期中選舉將於11月8日舉行，目前由民主黨所掌握的參、眾議院將分別面臨部分及全面改選，共和黨矢言掌握兩院若成真，則拜登（Joe Biden）未來兩年將成跛腳總統，而共和黨籍的川普或將再戰2024總統大選。

期中選舉八成變天

目前，執政的民主黨在美國國會享有多數優勢，參議院的100個席次中，民主黨佔48席次，親民主黨的無黨籍2席次，共和黨佔50席次；眾議院共有435席次，其中民主黨以220席次領先共和黨的212席次，另有3席空缺。

美國本次期中選舉，參議院有35席將改選，眾議院則全部改選，並另選36個州的州長。綜觀過往，執政黨多半會輸掉期中選舉，而40年來新高的通膨、經濟衰退、高油價使得民怨沸騰，共和黨奪下眾院多數可謂板上釘釘；BBC則指出，參議院的保衛戰將取決賓夕凡尼亞州、喬治亞州以及內華達州的投票結果。

根據民調網站FiveThirtyEight7日預測，參議院將由共和黨取得54席領先，民主黨席次將減為46席次；眾議院則預計由共和黨有80%的可能性取得214至246個席次，取得多數優勢。

2024年總統大選風向標

期中選舉不僅爭奪國會勢力，也是2024年美國總統大選的風向標。民調狂跌的民主黨拜登能否挑戰連任尚是兩說，共和黨的川普（Donald Trump）蠢蠢欲動，路人皆知。然而，一旦國會由共和黨掌握，拜登餘下的兩年都將面臨國會製肘，窒礙難行。

BBC報導，拜登與民主黨如今面臨艱鉅挑戰，傳統票倉也面臨失守的可能。紐約州共和黨候選人李修頓（Lee Zeldin）來勢洶洶，該州各選區民主黨現任國會眾議員也出乎意料陷入苦戰，選前一日，拜登選擇回防鞏固，為現任州長霍楚（Kathy Hochul）背書。

民主黨籍的兩位前總統歐巴馬（Barack Obama）與柯林頓（Bill Clinton），還有前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）也都紛紛出馬支持霍楚；副總統賀錦麗（Kamala Harris）也前往芝加哥大本營固票；第一夫人吉兒‧拜登（Jill Biden）則前往共和黨主政的德州，力圖爭取更多支持。

拜登在演說中將該場選舉稱為決定未來20年的「轉捩點」，選民們正在兩個「根本不同的美國願景」中做出選擇。

民主黨呼籲選民，維護女性墮胎權、社會安全乃至民主制度至關重要，勿將權利葬送在主打胎兒生命權、要求嚴格限制婦女墮胎條件的共和黨手中。

至於川普則前往佛羅里達州的邁阿密發表演說，砲火猛烈的攻擊民主黨將美國變成「共產主義下的古巴」或「社會主義下的委內瑞拉」。川普還暗示，他或將於2024年踏上重返白宮之路。

拜登基建案功大關注少 未能替選情加分

Politico分析指出，期中選情告急的民主黨，執政兩年能拿出手誇耀的里程碑政績，就是拜登2021年11月簽署的、價值1.2兆美元（33.41兆台幣）的「基礎建設投資和就業法案」。

然而這項十幾年來最大基礎建設法案簽署近一年後，民主黨努力收穫選票之際，大多數選民甚至不知道國會早已通過該項法案，更不用說已提供數百億美元用於哈德遜河下的隧道，田納西州橋梁更換等項目，而反對基建法案的共和黨議員所屬地區獲得相關預算時，則將功勞攬在自己身上。

無可否認，對比川普失敗的基礎建設提案，拜登政府所提的基建法案取得成功，並有望為美國經濟帶來預期的改革，然而在全球通膨、經濟衰退、墮胎權等議題的夾擊之下，基礎建設無人關注；制訂該項法案的民主黨人所欲達成的改善社會、種族、性別平等，減少溫室氣體排放也並未被目標選民所接受；再加上基建法案資金轉化為實際成效，仍需相當時間，而許多支出可能將由反對拜登政府把資金運用於應對氣候變遷等議題的共和黨官員決定，讓情況雪上加霜。