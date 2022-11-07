期交所「臺指選擇權」及「小型臺指期貨」雙週到期契約11/9掛牌問世

順應國際發展趨勢及市場需求，期交所將於11月9日掛牌「 臺指選擇權」及「小型臺指期貨」雙週到期契約， 提供存續期間涵蓋短、中、長期契約， 使市場參與者有更多交易機會，可運用交易策略更為多元。 雙週到期契約掛牌方式係每週三掛牌2週後星期三到期之契約， 也就是「下週三到期的新契約，原於本週三掛牌， 提前至上週三掛牌」，每個交易日將同時有存續期間1週、2週及月 到期契約可供交易。例如交易月份第2個星期三即掛牌同月份第4個 星期三到期新契約，交易月份第3個星期三掛牌同月份第5個星期三 到期新契約，以此類推。

11月9日上市之雙週到期契約202211W4，到期日為1 1月23日，11月16日不會再掛牌相同到期日契約， 未來每週三仍只有1個契約到期結算。換言之， 在雙週到期契約掛牌首日，交易人可選擇交易之當月到期契約包含2 02211W2、202211及202211W4， 分別於當日收盤、1週及2週後到期。另提醒交易人， 雙週到期契約掛牌後，交易月份每個星期三將同時存在當日收盤、1 週及2週後到期之契約可供交易， 交易人可依各自需求選擇不同週別到期之契約交易， 並留意契約到期日。

「臺指選擇權」及「小型臺指期貨」 雙週到期契約相關資訊已置於期交所網站專區， 歡迎上網查詢。