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期交所「臺指選擇權」及「小型臺指期貨」雙週到期契約11/9掛牌問世

By 台灣英文新聞
2022/11/07 16:52

順應國際發展趨勢及市場需求，期交所將於11月9日掛牌「臺指選擇權」及「小型臺指期貨」雙週到期契約，提供存續期間涵蓋短、中、長期契約，使市場參與者有更多交易機會，可運用交易策略更為多元。雙週到期契約掛牌方式係每週三掛牌2週後星期三到期之契約，也就是「下週三到期的新契約，原於本週三掛牌，提前至上週三掛牌」，每個交易日將同時有存續期間1週、2週及月到期契約可供交易。例如交易月份第2個星期三即掛牌同月份第4個星期三到期新契約，交易月份第3個星期三掛牌同月份第5個星期三到期新契約，以此類推。

11月9日上市之雙週到期契約202211W4，到期日為11月23日，11月16日不會再掛牌相同到期日契約，未來每週三仍只有1個契約到期結算。換言之，在雙週到期契約掛牌首日，交易人可選擇交易之當月到期契約包含202211W2、202211及202211W4，分別於當日收盤、1週及2週後到期。另提醒交易人，雙週到期契約掛牌後，交易月份每個星期三將同時存在當日收盤、1週及2週後到期之契約可供交易，交易人可依各自需求選擇不同週別到期之契約交易，並留意契約到期日。

「臺指選擇權」及「小型臺指期貨」雙週到期契約相關資訊已置於期交所網站專區歡迎上網查詢。

更新時間 : 2022-11-07 17:37 GMT+08:00

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