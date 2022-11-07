為防止地區汙名化　南韓擬將「梨泰院慘案」正名為「10.29慘案」

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）梨泰院踩踏事件發生後，南韓媒體皆將此事件稱為「梨泰院慘案」，近日則有許多聲音，希望能將「梨泰院慘案」正名為「10.29慘案」，南韓電視台MBC也已率先聲明，往後將以「10.29慘案」代替。

5日，南韓電視台MBC 主播於新聞播報結束前宣布，MBC今後將使用「10.29慘案」一詞，並表示，這是為了不讓特定地區被汙名化，被貼上危險地區的標籤，也是為了不讓該區居民和商人造成額外的痛苦及損失。主播也舉過去的例子表示，如「珍島渡輪沉沒事件」就改為「世越號慘案」，「紐約雙子星大樓倒塌」亦更改為「911恐怖攻擊」。

南韓心理學會10月30日時也對外聲明，為了防止地區汙名化，未來將稱此踩踏意外為10.29慘案。

南韓心理學會災難心理委員長崔賢政（音譯）接受報導採訪表示，若將特定地區名稱與「慘案」一詞連結，可能會給當地居民及商家帶來痛苦。

高麗大學國語文學系教授申智英（音譯）3日於TBS廣播節目表示，將此事件以梨泰院命名是最大的問題，這會讓梨泰院被貼上「危險」及「發生事故的地方」的標籤。

南韓中央災難安全對策本部於新聞發布會，被問到相關問題時，部長表示，對於此次梨泰院所發生的事故，收到了許多事件命名的意見，將會聽取專家建議並進行討論。