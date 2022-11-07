中山站變美了！台北捷運公司攜台灣設計研究院 減法設計大改造提升服務品質

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）質感中山站！台北捷運公司攜手台灣設計研究院改造捷運中山站，於今(7)日搶先曝光改造成果。

「台北捷運再設計」計畫選定淡水信義線早期通車的中山站為首座示範站，採用減法設計引進物聯網及人工智慧完成18項智能車站元素，包含詢問站、旅客資訊系統、電子告示牌等，光靠收納整合及智慧化就讓站內換然一新，盼成為樣板套用至其他捷運站。

只有7平方公尺的中山站詢問處從原受兩圓柱包夾處退後2米，並由八角改為四角拓寬其面積，經改造後更通透明亮，台面高度調整後的無障礙措施，解決旅客拍打玻璃尋求協助的窘境；此外，售票機的介面也更簡潔俐落，路線圖也移至視線範圍更方便閱讀；另增設帶狀服務區，整合充電區、愛心傘架、垃圾桶等公共服務。同時增加電子紙告示架、多媒體旅客資訊系統、輪椅旅客自動叫梯服務等，中山站成為有智慧的「智能車站」。



改造前的中山站詢問處。（圖/台灣設計研究院）



中山站詢問處空間經優化後變得更加寬敞明亮。（圖/台灣設計研究院）

在成果發表前，經過3次的驗證會議，製作了1：1的詢問處打樣及機台模型，邀請各關係人到場改善，包含負責營運的站長、機台設備維運管理的工務處、輪椅受測者等，透過真實的模擬讓行動不便的旅客能有好的服務體驗外，也調整站務員的工作環境。

台北市長柯文哲表示，台北市成立美學專案辦公室小組，策略上分三組：公宅，捷運，夜市/市場，台北有131個捷運站，只有劍潭有造型，如果回到30年前規劃北捷時，應該要讓每站都有特色，現在中山站到雙連站改造最大受益者是赤峰街，他希望未來複製成功經驗模式改造台北車站到新北投車站，把每一條線都做得很精緻，並且有一套SOP讓後面政府繼續做下去，「現在要學習日本改造市容跟他們拼了！」

台北捷運公司總經理黃清信表示，政府一直在推動城市美學，捷運車站也是美學的一環，希望透過跟台灣設計研究院這樣的合作，車站使用減法設計提升服務品質，除了在設計之外，車站詢問處把車站整個運作資訊智慧化，IOT方式，讓資訊清楚明瞭方便站務人員管理。

台灣設計研究院副院長艾淑婷說明，2020年升格為台灣設計研究院後關注公共服務創新議題，過去發表過很多跟各部會合作專案，此次於去年和台北捷運公司合作，（捷運站）使用人數很多，很盛重導入設計思考及服務設計的研究，「因為設計很有能力是能讓人感動的必要工具，許多民眾已在拍照享受改造成果。」

此次改造由IF OFFICE操刀視覺規劃，UPGA全聯工程科技股份有限公司、UPGA瓦建設計負責細部設計，NAKNAK主導產品規劃，第二階段預計於明年陸續導入，優化區域包含商業攤販、天花及燈光照明等。



改造前售票機台。（圖/台灣設計研究院）



售票機台優化後變得更易操作。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）



原本的資訊看板。（圖/台灣設計研究院）



改造後資訊看板。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）



北捷與電子紙龍頭元太科技、工業電腦系統廠安勤科技合作，使用電子紙告示架無須再以人工換置印刷海報，達到智慧化、節能減碳的環保永續。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）