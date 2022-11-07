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台鐵「雙11」票卡7個「1」連號! 「永保安康」車票估再掀熱潮

➤此次「雙11」硬卡票總數約5萬張，8日起連4天在永康車站發售，每天限量1萬2500張，早上5時30分車站開門後開賣，每人限購20張，每張售價新台幣20元，此次分4天發售，每天開賣時間也提早，希望能分散排隊人潮及錯開車站通勤高峰時段。➤另外台中海線追分火車站，因「追分-成功」車票聞名，為慶祝建站百週年，並祝福準備考試的學子順利，台鐵局將在11日發行限量「追分100百戰百勝」紀念票卡套，以兌換方式放送。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/07 17:11
台鐵永康站推出「雙11」永保安康硬卡車票，票上日期為難得一見的7個1連號，可說「千載難逢」。此次 111年11月11日車票搭配設計「心中唯...

台鐵永康站推出「雙11」永保安康硬卡車票，票上日期為難得一見的7個1連號，可說「千載難逢」。此次 111年11月11日車票搭配設計「心中唯...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台鐵永康站推出「雙11」永保安康硬卡車票，票上日期為難得一見的7個1連號，搭配限定版紀念戳章，明天(8日) 起連4天現場發售，近日已有不少民眾打電話前往詢問，預料再掀搶購熱潮。

台鐵永康站到保安站間的車票因印有「永保安康」字樣備受歡迎，每逢特殊日期的硬卡紀念車票總是引來許多民眾排隊搶購，此次7個1連號，被部分鐵道迷形容為名符其實的「千載難逢」。

台鐵永康站志工劉致中為此次111年11月11日車票搭配設計「心中唯一」限定版紀念戳章，將置於永康站供民眾蓋用。台鐵高雄運務段則為永康站、保安站各設計一個幸福戳章，分別為「一唱一和一輩子 一心一意 一生一世」、「一吟一詠一世情 一點一滴 一生一世」，在永康站及保安站都可蓋用。

劉致中今天說，7個1的巧妙組合，唯一數字就是1，「心中唯一」就是以此發想，加上心型圖騰構成簡單意象，每個人心中的唯一都不一樣，可能是親友、事業、學業等人事物，讓大家可在車票背面蓋上戳章，為自己留下別具意義的珍貴回憶。

中央社引述劉致中表示，此次「雙11」硬卡票總數約5萬張，明天起連4天在永康車站發售，每天限量1萬2500張，早上5時30分車站開門後開賣，每人限購20張，每張售價新台幣20元，此次分4天發售，每天開賣時間也提早，希望能分散排隊人潮及錯開車站通勤高峰時段。

劉致中說，車站人員這幾天已接獲大量民眾詢問電話，其中有住在北部的民眾說今晚要先南下來排隊，還有日本籍的民眾親自到站想要購買，但因還沒開賣，只好告知對方開賣時再來，並提供站方事先特製的大型紀念車票樣本讓對方合影留念。

慶祝建站百週年

追分火車站雙11推紀念卡票

另外台中海線追分火車站，因「追分-成功」車票聞名，為慶祝建站百週年，並祝福準備考試的學子順利，台鐵局將在11日發行限量「追分100百戰百勝」紀念票卡套，以兌換方式放送。

台鐵「雙11」票卡7個「1」連號! 「永保安康」車票估再掀熱潮

台中海線追分火車站，因「追分－成功」車票聞名，為慶祝建站百週年，並祝福準備考試的學子順利，台鐵局將發行限量「追分100百戰百勝」紀念票卡套。（台鐵局提供）中央社

台鐵局5日發布新聞稿表示，為慶祝追分車站建站百週年及祝福準備考試的學子們考試順利成功，11日將發行「追分100百戰百勝」紀念票卡套，以象徵樣樣勇奪第一之意，祝福考生金榜題名。

台鐵局說，票卡兌換方式為11日上午9時起，於追分站購買4張「追分-成功」名片式車票，即可現場兌換1份紀念票卡，離櫃後不提供事後補換，每人每次最多限兌換4份，限量2000份換完為止，票卡採卡片式設計，可作為賀卡寫下對考生的祝福。

台鐵局表示，目前台鐵局售票系統所印車票皆已改為西元紀年，惟名片式車票仍維持民國紀年，恰逢民國111年11月11日，「111.11.11」名片式車票極具收藏價值，收藏贈送兩相宜。

台鐵局也製作「追分100」活動紀念章，活動日起放置於追分站提供民眾蓋章留念，歡迎民眾到站共襄盛舉。
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