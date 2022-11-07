【疫情加速下降】台灣11/7新增16538本土確診個案及23例境外移入　較上周減少26.8%

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增16,561例COVID-19確定病例，分別為16,538例本土個案及23例境外移入；另確診個案中新增34例死亡。

指揮中心表示, 7日新增的確診數字, 比上周一大幅減少26.8%。疫情呈快速下降的趨勢。



指揮中心表示，今日新增之16,538例本土病例，為7,783例男性、8,746例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,720例)，臺中市(2,375例)，高雄市(2,229例)，桃園市(1,760例)，臺南市(1,515例)，臺北市(1,339例)，彰化縣(843例)，屏東縣(536例)，新竹縣(437例)，苗栗縣(375例)，南投縣(369例)，雲林縣(367例)，嘉義縣(329例)，新竹市(323例)，基隆市(214例)，宜蘭縣(212例)，嘉義市(212例)，花蓮縣(172例)，臺東縣(83例)，澎湖縣(64例)，金門縣(59例)，連江縣(5例)。



指揮中心指出，今日新增34例本土病例死亡個案，為15例男性、19例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、22例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月22日至11月4日，死亡日期介於11月1日至11月4日，詳如附件。

11月7日新增死亡COVID-19確診個案表 超連結

指揮中心說明，今日新增23例境外移入個案中，為13例男性、10例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自韓國、美國、越南、香港、荷蘭(各1例)移入，另18例感染國家調查中。入境日期介於今年10月7日至11月6日。



指揮中心統計，截至目前國內累計19,579,102例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,672,288例排除)，其中7,904,094例確診，分別為36,682例境外移入、7,867,358例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,232例COVID-19死亡病例，其中13,215例本土，個案居住縣市分布為新北市2,669例、臺北市1,482例、臺中市1,360例、高雄市1,269例、桃園市996例、臺南市986例、彰化縣767例、屏東縣521例、南投縣415例、雲林縣414例、苗栗縣362例、嘉義縣338例、基隆市290例、宜蘭縣282例、花蓮縣230例、嘉義市222例、新竹縣216例、臺東縣182例、新竹市148例、澎湖縣34例，金門縣32例；另17例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。