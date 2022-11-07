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繼Twitte後！布局元宇宙預算縮緊　Meta裁員成美科技業最大規模

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/07 12:11
社群龍頭Meta宣布將進行大規模裁員。(圖/Associated Press)

社群龍頭Meta宣布將進行大規模裁員。(圖/Associated Press)

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）繼Twitter、Netflix之後！社群龍頭Meta宣布將進行大規模裁員，明年預算緊縮。

綜合外媒報導，經濟衰退對科技和廣告業造成的打擊尤為嚴重的情況下，Facebook開始改革商業模式。Facebook創始人、Meta董事長兼執行長 Mark Zuckerberg 週四表示，這家擁有 18 年歷史的公司，將凍結大多數團隊的招募並減少預算，Meta 預計年底將減少員工人數。

針對變革， Meta 將不再自動遞補離職員工，將暫停內部調動並「管理」低績效員工。 Zuckerberg 指出，Meta 會將一些項目延遲到明年，計劃「用更少的資源完成更多工作。」

Meta相關部門上個季度已虧損37億美元，今年總共虧損了94億美元，今年股票暴跌，市值累計蒸發超過5000億美元。原因包含用戶減少、收入下降，以及為建立新興 Metaverse而增加大幅支出，Zuckerberg認為元宇宙已成定局，相關投資需耗時約10年才能取得成果。

截至9月底，Meta約有超過8萬7千名員工，由於人數眾多，因此一旦大規模裁員，即使占總數比例不高，但可能會比Elon Musk接手Twitter後解雇一半員工還嚴重。
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