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奧地利台灣日活動　呈現台灣信仰自由與風土民情

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/07 10:37
台灣駐奧地利代表處大使張小月（中）。（圖／駐奧地利代表）

台灣駐奧地利代表處大使張小月（中）。（圖／駐奧地利代表）

(台灣英文新聞／國際組　綜合報導)台灣將擔任2023年世界婦女公禱日的主題國，為準備相關活動，駐奧地利代表處與世界婦女祈禱會於11月4日合作辦理台灣日，讓奧地利民間社會更認識台灣。

駐奧地利代表處張小月大使於會中演講介紹台灣。參加活動的眾多奧地利會員都表示，在這場活動中對台灣的信仰自由、民主成就、風土人情留下深刻印象，也確信將有更多人會在2023年深入認識這個美麗的主題國。

張小月在演講中介紹台灣政治、經濟、文化、宗教、女權等發展現狀。她表示，台灣與奧地利共享民主、自由及人權價值，也在這樣的價值上展現多元，融合不同語言、生命經驗、族群歷史及宗教信仰，是最好的世界婦女公禱日的主題國，因為世界婦女公禱日的精神就在於跨文化的多元與寬容。她也歡迎所有奧地利人都親自走訪台灣，親眼見證台灣的精神。

奧地利世界婦女公禱日活動負責人Verena Bauer表示，很高興能舉辦台灣日活動，也很高興可以與駐奧地利代表處合作，介紹這個與奧地利具有相同價值理念的國家。她相信台灣將持續為促進世界宗教自由做出貢獻，也祈願全世界所有關心自由、民主與和平的朋友，能在對話中更認識彼此，一起為全球人類的信仰自由而努力。世界婦女公禱日的主旨是爲世界禱告，但所有熱愛自由的人們也會為台灣禱告。

維也納的台灣茶商也赴會場介紹品茶文化，台灣留奧音樂學生也演出多首台灣民謠經典，如蕭泰然與鄧雨賢的告別練習曲、四季紅、台灣頌、四月望雨等膾炙人口曲目。現場展示的台灣觀光海報，也非常吸引與會者目光。

在2017年全球世界公禱日大會中，決議台灣擔任2023年世界公禱日禮拜手冊撰寫國。世界公禱日是基督徒婦女的一個普世性運動，每年由不同國家的婦女輪流提供、編寫禮拜的內容，不分文化、種族、傳統、性別、年齡，於每年三月第一個星期五在各地同步舉行聯合禱告。目前已有近100個國家160萬的基督徒，積極參與「世界公禱日」活動。
駐奧地利代表處

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