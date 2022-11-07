台灣友邦聖克里斯多福總理率團來訪　外交部長吳釗燮接機

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台灣友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯應邀今天(7日) 率團訪台，德魯在桃園機場發表談話指出，將就雙邊合作及共同關切事項深入交換意見，也會繼續為台灣加入國際社會努力發聲。

台灣友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）（前右6）應邀率團訪台，7日在桃園機場發表談話指出，將就雙邊合作及共同關切事項深入交換意見，也會繼續為台灣加入國際社會努力發聲。外交部長吳釗燮（前右5）前往接機。（外交部提供）中央社

台灣友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）應中華民國台灣政府邀請，7日至10日率團訪台。德魯搭乘的長榮航空BR31班機在今天清晨6時18分抵達桃園國際機場，外交部長吳釗燮接機。

德魯在桃園機場發表談話指出，抵台的訪問團是由聖克里斯多福及尼維斯聯邦政府高層官員組成，很高興受中華民國台灣政府邀請抵台訪問，此行最重要的就是深化兩國間的友誼。

德魯表示，聖克里斯多福及尼維斯聯邦在1983年9月脫離英國獨立後就與中華民國台灣建立外交關係，也會繼續支持台灣，為台灣加入國際社會努力發聲。

德魯指出，這次訪台將會針對工業、文化、氣候變遷及國際發展等項目，與中華民國台灣政府及民間企業進行交流討論。

訪問團在德魯致詞結束後，與吳釗燮接受媒體拍照合影，隨後由外交人員引領通關離去。

外交部昨(6日) 下午發布新聞稿表示，此行是德魯在今年8月6日就職後首次訪問台灣，訪團成員包括外交部長道格拉斯（Denzil Douglas）、尼維斯島行政首長布蘭特利（Mark Brantley）、環境部長柯拉克（Joyelle Clarke）、青年暨兩性事務及社會發展部副部長菲莉普（Isalean Phillip）等重要閣員及地方首長。

外交部指出，為展現台灣對德魯蒞訪的禮遇與重視，總統蔡英文將以隆重軍禮歡迎及國宴款待，並將與德魯就台克兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。

德魯在台期間也將拜會行政院長蘇貞昌、吳釗燮，並接受吳釗燮款宴，他也將拜會行政院大陸委員會、環境保護署及衛生福利部中央健康保險署，另將參訪財團法人國際合作發展基金會及台北榮民總醫院等相關經建文化設施。