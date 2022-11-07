台灣故宮再爆國寶毀損！《黃河蘭州浮橋圖》遭裁只為塞進展櫃　最新聲明遭批說謊內幕重重

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)故宮國寶《黃河蘭州浮橋圖》遭爆10年前就被毀，時任館長馮明珠卻隱匿不報，故宮周末連續發布聲明現卻遭打臉。

國立故宮博物院近日發生三件文物遭毀悲劇，現再被爆離譜的書畫出包事件！民進黨立委林宜瑾爆料，故宮在馬英九政府執政時期，當時林姓科長在於2012年籌辦展覽過程中，為將《黃河蘭州浮橋圖》塞進展櫃，竟把「原裝裱」的「花綾」左右兩側各裁掉一部分。

《黃河蘭州浮橋圖》於今年依文資法被指定為重要古物。

立委指出，時任院長馮明珠接獲典藏單位密件卻隱匿，沒有送考核會懲處、沒有交給政風調查，更沒有對外公開！林宜瑾開酸，馮院長日前對外說，「人為毀損史無前例，請教馮前院長是忘記了還是害怕想起來？」

對此，故宮連續兩日發布6點聲明，首先為6日的四點聲明，「黃河蘭州浮橋圖」遭人為毀損之陳報密件，已完成解密程序；關於當事人是否受懲處一節，經檢視資料，查無該事件之懲處紀錄；遭裁切花綾之文物，經查事件發生後並無進行修護之紀錄；將啟動檔案清查及密件檢討，將已無列密理由之檔案解密，並於清查完成後公布清查結果。

故宮於今(7)日再度發布兩點聲明，有關媒體報導調離科長職務屬懲處一節，係為錯誤說法，該員是研究員兼科長職，該調動僅是免兼科長職務，並非公務員考績法規定的記過等懲處內容，不列入個人的懲處紀錄；故宮將啟動回溯清查密件檔案，找出以往是否有人為毀損紀錄，不分年代，以相同的標準進行清理，並於清查完畢後完整公開結果。

針對聲明稿，國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今日打臉故宮，他於臉書表示這件事他早在2013年就爆過了，當事人不但遭拔官且「原圖無損」，並非如故宮所說的「查無該事件之懲處紀錄」。

陳學聖也替馮明珠喊冤，澄清她問了當時事件的林姓科長，「確認受到懲處，拿掉科長行政職位。」他更加碼曝黑幕，當時這位科長去職的原因還包括論文抄襲，但革職後繼續升官，兩年後就迅速升為故宮南院副處長。

陳學聖強調，故宮當時確實隱匿此事，但他善盡立委監督之責踢爆，他質疑故宮查證不實，刻意隱瞞林姓科長曾遭懲處。



聯合報2013年的報導「黃河蘭州浮橋圖」毀損處置過程。（圖/國民黨智庫）