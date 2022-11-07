〈財經主筆室〉股市冷讓新股抽籤退燒　企業募資變困難了

台股10月股票市場走勢不佳，不僅市場交易量出現萎縮， 就連新股申購熱潮也明顯出現退燒現象，據統計，10月初以來， 至今有14檔股票進行申購抽籤作業， 結果沒有任何一檔股票中籤率低於1%以下， 新股申購退燒是否會影響企業的募資，值得主管機關注意。

據統計，10月初至今，總計有包括匯僑(2904)、廷鑫( 2358)、亞元(6109)、藥華藥(6446)、精確( 3162)、華孚(6235)、精拓科(4951)、芯鼎( 6695)、福貞-KY(8411)、上奇(6123)、昱捷( 3232)、圓裕(6835)、虎門科技(6791)、三商壽( 2867)等14家企業，分別辦理初次上市、上櫃， 或者現金增資計畫。

申購結果出現幾個過去少見的幾個現象，一是14檔股票的中籤率沒有一檔低於1%以下，過去常見中籤率在零以下情況，10月以來從 未見到過。其二，福貞-KY及三商壽中率更是高達100%， 投籤者人人有獎，短期內就發生兩件的情況，過去也是罕見。

更令人感到訝異！包括亞元、藥華藥、昱捷、圓裕及虎門科技等5檔 股票，最新的報酬率至今都還有20%以上，昱捷的報酬率更是達到 39%，但這5檔股票的中籤率也均未低於1%以下。

申購股票標的選擇上，不同投資人的風險屬性不一樣， 就會有很明顯差異。有些人只要能賺差價就願意抽， 而大部份投資人認為價差逾10% 的就願意抽， 有些人則希望達到價差15%，如今亞元等5檔股票差價利潤都在 20%以上，還有接近四成差價者，結果中籤率卻都未低於1%以下 ，只能說過去被視為穩賺不賠新股抽籤， 如今熱潮確實出現退燒現象。

新股抽籤熱潮會退燒很重要因素，就是台股大盤指數在10月份跌破 萬三，創下台股大盤近22個月來新低點。對很多2021年起才投 入這個市場的新手投資人，尢其是許多指數在萬七、 萬八才加入的年輕族群的投資人來說，這個低點是他們從未見過的， 股市行情頻頻破底影響，讓新股抽籤熱不起來。

再者，新股申購過去被認為是「無腦抽紅包」，亞洲藏壽司（275 4）、綠界（6763）當時新股上市時引爆投資人熱潮， 亞洲藏壽司當年曾吸引多達51.1萬人參加股票申購，中籤率僅0 .3%。但今年第3季隨著台股從元月萬八跌落到萬三， 蜜月行情頻頻失靈，投資人對後市前景不明下，10月起新股抽籤爭 搶情況已經不見了！

其實，今年新股破發（跌破承銷價）情況就經常出現。據統計， 今年下半年辦理的抽籤案件中，至今就已有多達11檔股票出現破 發，其中，晶焱(6411)、久陽(5011)、汎銓( 6830)、正德(2641)、伊雲谷(6689)等， 至今跌幅均超過15%以上接近20%，如果中籤者至今沒賣， 損 失都逼近二成左右。股票破發也是影響投籤率降低的重要因素。

股票抽籤流程很簡單，股票申購的門檻低， 只要投資人有股票戶頭後、戶頭準備好錢，就能參加抽籤了， 抽一次手續費 20 元，如果中籤額外要付一筆 50 元的手續 費，沒中籤股款會退回投資人戶頭，但20元手續費不會退。

10月以來新股抽籤熱潮退燒，就連報酬率仍不錯的投籤率也降低， 顯然，目前經濟情勢不佳，過去很多願意花個20元去賭中籤運氣者 ，如今就連賭運氣的衝動也降低了，連要參與抽籤的20元投資成 本也想要省下來。

股市行情不好、新股抽籤熱退燒， 也意味著可能影響企業籌資的方便性，就以近期中籤率達100%的 福貞-KY及三商壽兩股票，在原股東及員工認股部份， 也可能會碰到認購意願不足情況， 逼得公司得洽特定人認購方式完成增資。 股票市場的功能就是讓資本從投資者手中流入上市櫃企業， 讓非資本的貨幣資金轉化成生產資本， 如今這個功能似乎逐步減退中。