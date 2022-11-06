具抗藥性外來種蚊子肆虐非洲 恐使瘧疾狀況惡化

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）由蚊子傳染的瘧疾在全球大部分的地區案例都已經很少，只有在非洲、東南亞和南美地區仍時有所聞，然而科學家卻警告，雖然撲滅瘧蚊的行動在這些地區大有成效，隨著具備殺蟲劑抗性的瘧蚊越來越多，未來瘧疾爆發的可能性仍會持續上升，甚至會影響到那些本來不是瘧疾熱區的地區。

衛報報導，衣索比亞第二大城德雷達瓦（Dire Dawa）擁有約50萬人口，在2019年整年卻只有約205起瘧疾病例，不過在今（2022）年上半年的乾季，因為降雨頻率十分零碎，外界本來預計瘧疾傳染狀況不會太嚴重，一月至五月間卻有多達2400起病例，科學家認為這正是因為具抗藥性瘧蚊所導致。

現階段，非洲一年約有2.28億起感染瘧疾的案例，大部分仍是由原生的蚊子所造成，不過今年在美國熱帶醫學與衛生學會（ASTMH）發表的研究顯示，在德雷達瓦地區採集到的蚊子中，有97%已經是在印度與伊朗比較常見的種類。這些蚊子在2012年左右抵達非洲，隨後在當地開始繁衍。

2012年當新種蚊子首次抵達非洲的吉布地時，該國正值滅蚊計畫大成功，病例已經下降到27起、正要完全根除瘧疾之際，然而新種蚊子抵達後感染量直接翻倍，2020年底前瘧疾病例已經超過7.3萬起。

非洲原生蚊子生長週期還算規律，大致上會在雨季期間大規模繁殖，而乾季時數量就會減少許多，這也直接導致非洲大部分地區的瘧疾季節落在雨季時期，熱區則是在基礎建設較不發達的近郊、鄉村地區。

然而，印度、伊朗地區遷入的蚊子卻在整年都能繁衍，不只在當地較普遍的殺蟲劑皆對其沒有作用，還會在泳池等人造水池及自然水體中繁殖，這讓包括城市在內的地區連本來不會有蚊子肆虐的乾季期間，都不能放鬆警惕。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，新種蚊子強大的生存力可能會改變非洲現在的瘧疾分布狀況，未來瘧疾可能會因此從郊區的短期疾病，變為郊區與都市共同的議題。而在非洲急速都市化、人口迅速湧入都市的情況下，這將會是一個重大的挑戰。