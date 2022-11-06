Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

具抗藥性外來種蚊子肆虐非洲 恐使瘧疾狀況惡化

美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，新種蚊子強大的生存力可能會改變非洲現在的瘧疾分布狀況，未來瘧疾可能會因此從郊區的短期疾病，變為郊區與都市共同的議題。而在非洲急速都市化、人口迅速湧入都市的情況下，這將會是一個重大的挑戰。

By 李昱德, 台灣英文新聞
2022/11/06 20:21
外來種蚊子肆虐非洲大陸，瘧疾疫情恐擴大到非疫區。（圖／Pexels）

外來種蚊子肆虐非洲大陸，瘧疾疫情恐擴大到非疫區。（圖／Pexels）

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）由蚊子傳染的瘧疾在全球大部分的地區案例都已經很少，只有在非洲、東南亞和南美地區仍時有所聞，然而科學家卻警告，雖然撲滅瘧蚊的行動在這些地區大有成效，隨著具備殺蟲劑抗性的瘧蚊越來越多，未來瘧疾爆發的可能性仍會持續上升，甚至會影響到那些本來不是瘧疾熱區的地區。

衛報報導，衣索比亞第二大城德雷達瓦（Dire Dawa）擁有約50萬人口，在2019年整年卻只有約205起瘧疾病例，不過在今（2022）年上半年的乾季，因為降雨頻率十分零碎，外界本來預計瘧疾傳染狀況不會太嚴重，一月至五月間卻有多達2400起病例，科學家認為這正是因為具抗藥性瘧蚊所導致。

現階段，非洲一年約有2.28億起感染瘧疾的案例，大部分仍是由原生的蚊子所造成，不過今年在美國熱帶醫學與衛生學會（ASTMH）發表的研究顯示，在德雷達瓦地區採集到的蚊子中，有97%已經是在印度與伊朗比較常見的種類。這些蚊子在2012年左右抵達非洲，隨後在當地開始繁衍。

2012年當新種蚊子首次抵達非洲的吉布地時，該國正值滅蚊計畫大成功，病例已經下降到27起、正要完全根除瘧疾之際，然而新種蚊子抵達後感染量直接翻倍，2020年底前瘧疾病例已經超過7.3萬起。

非洲原生蚊子生長週期還算規律，大致上會在雨季期間大規模繁殖，而乾季時數量就會減少許多，這也直接導致非洲大部分地區的瘧疾季節落在雨季時期，熱區則是在基礎建設較不發達的近郊、鄉村地區。

然而，印度、伊朗地區遷入的蚊子卻在整年都能繁衍，不只在當地較普遍的殺蟲劑皆對其沒有作用，還會在泳池等人造水池及自然水體中繁殖，這讓包括城市在內的地區連本來不會有蚊子肆虐的乾季期間，都不能放鬆警惕。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，新種蚊子強大的生存力可能會改變非洲現在的瘧疾分布狀況，未來瘧疾可能會因此從郊區的短期疾病，變為郊區與都市共同的議題。而在非洲急速都市化、人口迅速湧入都市的情況下，這將會是一個重大的挑戰。
非洲
瘧疾
蚊子
外來種
抗藥性

相關新聞

野火蔓延 「非洲屋脊」遭濃煙籠罩
野火蔓延 「非洲屋脊」遭濃煙籠罩
2022/10/23 20:12
台灣離島海漂豬檢出非洲豬瘟　金門豬肉及加工品禁輸台至少1週
台灣離島海漂豬檢出非洲豬瘟　金門豬肉及加工品禁輸台至少1週
2022/09/16 09:08
守護台灣乳牛及消費者健康　畜試所開發生乳有害菌種快速鑑別技術
守護台灣乳牛及消費者健康　畜試所開發生乳有害菌種快速鑑別技術
2022/09/14 09:15
台非進出口貿易紅利多 運輸成主要挑戰
台非進出口貿易紅利多 運輸成主要挑戰
2022/06/24 18:57
防範世界百大入侵種「海蟾蜍」危害台灣生態！林務局：6/14前未登記 最高罰5萬
防範世界百大入侵種「海蟾蜍」危害台灣生態！林務局：6/14前未登記 最高罰5萬
2022/06/09 14:19

更新時間 : 2022-11-06 21:48 GMT+08:00

最受歡迎

荷蘭6隻仿生獸來台灣！4日起每週末將現身屏東「2022落山風藝術季」
荷蘭6隻仿生獸來台灣！4日起每週末將現身屏東「2022落山風藝術季」
「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」
「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」
2022ITF台北國際旅展11/4登場　想出國、搶餐券的快來南港展覽館
2022ITF台北國際旅展11/4登場　想出國、搶餐券的快來南港展覽館
【快來登記農遊券4.0】最新祭出買600送600、買1200送1200超省優惠！在哪買、買什麼一次看
【快來登記農遊券4.0】最新祭出買600送600、買1200送1200超省優惠！在哪買、買什麼一次看
【重點秒抓】台北市長選舉唯一一場電視辯論會 一次看懂3位候選人政策方向、重大議題態度
【重點秒抓】台北市長選舉唯一一場電視辯論會 一次看懂3位候選人政策方向、重大議題態度
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
3人遭虐死棄屍！猶如柬埔寨翻版 新北詐騙集團高薪誘騙求職者後囚禁虐待
3人遭虐死棄屍！猶如柬埔寨翻版 新北詐騙集團高薪誘騙求職者後囚禁虐待
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
美國超紅饒舌組合 Migos 成員 Takeoff 頭部中槍身亡！現場爆量血跡嚇壞路人
美國超紅饒舌組合 Migos 成員 Takeoff 頭部中槍身亡！現場爆量血跡嚇壞路人
網友大讚的英雄　梨泰院踩踏事件獨力疏散人群的員警：「閉上眼總覺得罹難者在看我」
網友大讚的英雄　梨泰院踩踏事件獨力疏散人群的員警：「閉上眼總覺得罹難者在看我」