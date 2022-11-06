COP27氣候峰會今登場 氣候賠償列入議程與否成焦點

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）聯合國COP27氣候峰會今（６）日於埃及西奈半島的夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）登場，關於發達國家是否將提供賠償予易受氣候變遷影響的低度開發國家此議題是否能被列入議程，成為大會關注焦點。

路透社報導，在聯合國氣候談判中，「損失與損害」（loss and damage）指涉由氣候變遷所引起的極端天氣或影響所產生的成本與費用，或如海平面上升對島國馬爾地夫所造的無可避免的損害。受影響的小型島嶼開發中國家（Small Island Developing States）和低度開發國家（Least Developed Countries）長年提出關於「損失與損害」基金的要求，而發達國家則消極抵制，僅少數政府如丹麥、蘇格蘭、比利時為此作出小規模、象徵性的承諾，實則該議題停滯多年無甚進展。

目前為止，氣候資金主要集中在減少二氧化碳排放，以遏止氣候變遷，而約有三分之一的資金用於幫助社區適應未來影響；但對於該如何界定氣候災害中的「損失與損害」目前並沒有一致的見解，這可能包含受損的基礎設施、財產，以及更難估價的自然生態系統與文化資產。

過去一年，巴基斯坦大洪水造成逾1700人死亡，中國、非洲及美國西部地區大乾旱，都使得該議題在COP27氣候峰會備受矚目。與會的各國代表們將進行為期兩週的談判，外界關注此屆大會是否將賠償正式列入議程，並推動建立專門的損失與損害金援機構。

牙買加經濟成長部部長薩穆達（Matthew Samuda）向路透社表示，希望該項議題列入議程，他認為「許多國家一兩年前不願支持，現在立場已有所軟化。」然而國際氣候變遷與發展中心（International Centre for Climate Change and Development）主任哈克（Saleemul Haq）對可能受到的抵制表達擔憂，他指出「我們知道歐洲人支持我們，現在我們要看看美國是否會自行出手阻撓。」