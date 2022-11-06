父母心酸誰人知　王婉諭、林佳瑋關注育兒空間、兒虐議題

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）時代力量立法委員王婉諭、桃園市中壢區市議員候選人林佳瑋、還我特色公園行動聯盟理事長張雅琳今（6）日舉辦「你我的育兒甘苦談」，王婉諭提及癒而支持團體的重要性，林佳瑋則指出，整體都市設計並未以兒少友善的觀點出發，教育資源也應當跟上人口移入增加，三人呼籲透過選舉改變台灣的育兒與兒少環境。

。林佳瑋也隨即分享，以中壢區為例，整體都市設計並未以兒少友善的觀點出發，舉例來說，青埔特區綠地多，公園中卻幾乎都是罐頭遊具，特色遊具非常稀少。而教育資源也沒有跟上人口移入增加，讓家長們只是為了要進入學區小學就快要搶破頭。

王婉諭首先分享，在她的個人經驗中，共同育兒的支持團體非常重要。如果能夠從孩子小的時候就建立支持團體之間的默契，就能在小孩長大的過程中有相互支援的夥伴。王婉諭強調，這樣的互相支援，不只是在有「緊急需求」的時候，有時候家長們在日常間也需要一些自己的喘息空間，透過支持團體的團隊合作，就能讓彼此之間擁有更多空間。張雅琳也提到，家長支持團體不只提供喘息的空間，有時孩子們也因此獲得更多的心理支持。

張雅琳表示離開職場、全職陪伴孩子，反而開闊了她的視野。她在孩子長大的過程，接觸了很多過去不曾意識到的領域和議題，甚至因此踏上了還我特色公園的行動。

林佳瑋則對兩位講者提問，好奇到底要如何兼顧孩子們以及忙碌的公共事務。對此，兩人都異口同聲的表示，如何學著管理時間、利用科技工具，甚至是同時多工處理事情，真的是非常重要的能力。王婉諭坦言，要學著讓孩子們獨立是困難卻必須的抉擇而張雅琳也分享過去讓孩子們自行搭乘大眾運輸工具的經驗，呼籲家長們和孩子一起面對恐懼和未知，學習面對挑戰。

現場觀眾也對於傳統婆媳問題提問，王婉諭則笑答：「沒有完美的媽媽、太太或媳婦」，希望大家不要投射完美形象，反而讓家長們的育兒壓力更大。張雅琳表示，過去長輩對於自己的育兒理念也不理解，但透過多次的交流和溝通，也讓他們慢慢認知到孩子們自在成長的重要性。

林佳瑋再拋出現代育兒的、3C難題，好奇時下父母該如何預防孩子3C成癮的問題。王婉諭從自身出發，提到自己並不傾向3C育兒的方式，但完全禁止也不是最好的方式，應該要善用溝通技巧，和孩子們共同討論出可以遵循的原則，甚至和他們一起選擇優質的數位平台與內容。張雅琳則比喻，3C產品就像甜點一樣，非常吸引人但也可能會有些負面效應。張雅琳認為，帶著孩子們進行戶外活動、找到玩伴一起，也能有效降低3C產品的影響力和使用時間。

除此之外，張雅琳也指出，國外對於孩童在公共場合的接受度高，源於整體社會對於孩童參與的長年習慣，這點在台灣社會中仍有待加強。林佳瑋也隨即分享，以中壢區為例，整體都市設計並未以兒少友善的觀點出發，舉例來說，青埔特區綠地多，公園中卻幾乎都是罐頭遊具，特色遊具非常稀少。而教育資源也沒有跟上人口移入增加，讓家長們只是為了要進入學區小學就快要搶破頭。

而一向非常重視交通議題的林佳瑋也點出，桃園本身的道路設計問題叢生，不僅道路空間狹窄，大眾運輸工具也不發達，讓孩子們自己出門移動的難度大增。王婉諭則期許，未來林佳瑋如果上任後，應該積極爭取青埔這樣的重劃區大膽嘗試道路設計，創造友善的人行與自行車空間。

辦公室長期處理兒虐陳情案件的王婉諭，也針對兒虐事件通報流程及經驗進行分享。從通報、調查、輔導、調查結果與報告之告知、召開家長說明會、作成處分及裁罰資訊公開等各個面向，一一與家長們說明流程與應注意事項，希望讓近年累積而成的血淚經驗，化為守護的力量，讓更多孩子能平安長大。

過去曾擔任立法委員邱顯智辦公室主任的林佳瑋也頻頻點頭表示，過去在國會中常接受各種陳情，深感不捨之餘，還是會希望她們循現有體制和流程通報，如此一來，才能讓政府意識到這些問題的存在，並且藉此檢視流程中的問題，進而從中改善。

活動最後，三人共同呼籲，透過選舉也能改變台灣的育兒與兒少環境。民眾可以放大檢視候選人們，對於兒少和育兒議題的政策的態度。尤其是連任者，更應該要觀察他過去對於遊戲場、育兒空間等是否曾付出努力，作為選舉抉擇的依歸之一。