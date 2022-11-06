祕魯總統面臨六項貪汙指控　千人首都遊行大喊下台

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）2021年上台的祕魯總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）面臨史無前例的六項貪腐指控，引發全國抗議潮，今日首都利馬（Lima）街頭更聚集上千抗議者要求罷黜卡斯蒂約，警方出動催淚瓦斯阻止民眾抵達國會和政府宮。

BBC報導，出身農村學校教師、現年53歲的左派領導人卡斯蒂約，於2020年6月的總統大選中意外擊敗前總統之女藤森惠子榮登大位，然而執政短短一年多，已兩度躲過彈劾，並持續面臨貪汙指控。就在上月，祕魯檢察總長指控卡斯蒂約與其親屬違反憲法，是某犯罪組織的幕後黑手，但根據現行規定，在他2026年總統任期屆滿前，都享有刑事豁免權，無須接受審判。

卡斯蒂約堅不肯認，指控對手試圖拉他下馬。

祕魯民眾顯然並不買帳，該國面臨經濟問題，包含全球通膨、生活成本飆升，且因新冠疫情的嚴重打擊，預計未來兩年該國貧窮標線將高於疫情前。卡斯蒂約上台時承諾將縮小貧富差距，然反對者掌控的國會阻撓了他所推出的許多計畫，每況愈下的生活讓民眾早已忍無可忍。

反卡斯蒂約政府的遊行今日穿越首都中心，前往國會與政府宮（Palacio de Gobierno）抗議，被數十名鎮暴警察以催淚瓦斯阻止。

一位抗議民眾向路透社表示，她是為了後代而參加遊行，因為「這個政府正在變成地獄」；另一位抗議者向法新社表示，前來參加遊行是為了「讓腐敗分子下台」，而卡斯蒂約「必須離開」；還有抗議者表示，「我們在這（抗議）代表數以百萬計的祕魯人，祕魯再也不能忍受了，我們處於懸崖邊緣，經濟停滯不前。」

類似示威活動也在該國其他城市上演，與此同時，由工會等組織動員的支持總統遊行，也在利馬的聖馬丁廣場進行。

美洲國家組織（Organization of American States）代表團則預定於2週後訪問秘魯，「分析」該場政治危機。

卡斯蒂約於5日在推特上發布訊息，怒控敵人們的「虛假指控」，並發誓要繼續戰鬥，將人們從不平等之中解放出來。

秘魯政局動盪不安，自2016年以來，該國已輪替5位總統。庫辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）於2018年在彈劾投票前辭職；2020年更是不平靜，曾於一周更換三位總統：畢斯卡拉（Martin Vizcarra）因收賄被彈劾，反對派國會議長梅里諾（Manuel Merino）擔任臨時總統因民眾反彈請辭，薩加斯蒂（Francisco Sagasti）以臨時總統上台，直到卡斯蒂約接棒。