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台灣嘉義市11/25傳統選前之夜　今年沒有「母雞」•是否舉辦仍有變數

➤由於無黨籍嘉義市長參選人黃紹聰2日過世，中選會經依法公告停止嘉義市長選舉後，舉行委員會議決議嘉義市長選舉改12月18日投票，讓嘉義市11月25日晚上的「選前之夜」出現變數。➤尋求連任的嘉義市長黃敏惠，以及挑戰的對手、前總統府副祕書長李俊俋是否不能參加「選前之夜」，並沒有實質上的規範。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/06 18:08
嘉義市各項選舉參選人，在「選前之夜」聚集中山路噴水圓環(圖) 一帶沿街拜票，被視為重要傳統 (圖/黃敏惠臉書) 

嘉義市各項選舉參選人，在「選前之夜」聚集中山路噴水圓環(圖) 一帶沿街拜票，被視為重要傳統 (圖/黃敏惠臉書) 

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 嘉義市各項選舉重頭戲「選前之夜」，參選人聚集中山路噴水圓環一帶沿街拜票為重要傳統，今年因市長臨時改為12/18投票，選舉少了帶領小雞的母雞，出現變數，嘉義市選委會將於明天(7日) 邀集市議員參選人開會決定是否如期辦理。

嘉義市各項公職人員選舉前一夜，依例會在中山路噴水圓環一帶沿街拜票，號稱「選前之夜」或「選前大車拚」，地方人士認為支持者氣勢愈旺、當選機會就愈高，因此，各參選人陣營無不全力以赴，形成一項傳統。

嘉義市選委會副總幹事楊俊銘指出，九合一選舉11月26日前的「選前之夜」，市選委會原已邀各參選人協調，以中山路以北及中山路以南分為A區、B區；市長參選人可出1輛大車、2輛小車，議員參選人則2輛小車。

中央社6日引述楊俊銘說，因無黨籍嘉義市長參選人黃紹聰2日過世，中選會經依法公告停止嘉義市長選舉後，舉行委員會議決議嘉義市長選舉改12月18日投票，讓嘉義市11月25日晚上的「選前之夜」出現變數。

楊俊銘表示，因嘉義市長延選，考量社會成本，明天下午將邀集市議員參選人開會徵詢意見，是否要如期進行「選前之夜」；尋求連任的嘉義市長黃敏惠，以及挑戰的對手、前總統府副祕書長李俊俋是否不能參加「選前之夜」，並沒有實質上的規範。

尋求連任的國民黨嘉義市議員張秀華表示，以往「選前之夜」都是由市長參選人帶領黨籍參選人一同沿街造勢，猶如母雞帶小雞一般，目前嘉義市長延選，「選前之夜」造勢意義改變，個人傾向不會參加，將與團隊進行最後催票。

尋求連任的民進黨嘉義市議員黃露慧指出，「選前之夜」是嘉義市選舉一項重要傳統，也代表嘉義市「民主聖地」重要指標，支持如期辦理「選前之夜」。
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