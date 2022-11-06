【11/7實施防疫新制】台灣11/6新增24309本土COVID19確診個案　46例境外移入

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增24,355例COVID-19確定病例，分別為24,309例本土個案及46例境外移入；另確診個案中新增47例死亡。

多項防疫規定明天(7日) 起鬆綁，包括取消健身房、遶境等活動的3劑令，不再強制公共場所體溫量測，接觸者改0+7自主防疫、確診者調整為7+n天；11月14日起，確診者居家照護再縮短為5天。

指揮中心表示，今（6）日新增之24,309例本土病例，為11,207例男性、13,091例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,035例)，臺中市(3,350例)，高雄市(3,309例)，桃園市(2,395例)，臺南市(2,365例)，臺北市(2,203例)，彰化縣(1,151例)，屏東縣(785例)，新竹縣(606例)，雲林縣(600例)，新竹市(584例)，苗栗縣(473例)，嘉義縣(468例)，南投縣(449例)，基隆市(348例)，宜蘭縣(345例)，嘉義市(310例)，花蓮縣(241例)，臺東縣(150例)，金門縣(78例)，澎湖縣(60例)，連江縣(4例)。



指揮中心指出，今日新增47例本土病例死亡個案，為31例男性、16例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、46例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月19日至11月3日，死亡日期介於10月2日至11月3日，詳如附件。

11月6日新增死亡COVID-19確診個案表 超連結

指揮中心說明，今日新增46例境外移入個案中，為18例男性、28例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自日本(4例)、印尼(3例)、美國(2例)、法國、越南、加拿大、澳大利亞(各1例)移入，另33例感染國家調查中。入境日期介於今年10月8日至11月5日。



指揮中心統計，截至目前國內累計19,558,309例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,668,023例排除)，其中7,887,538例確診，分別為36,659例境外移入、7,850,825例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,198例COVID-19死亡病例，其中13,181例本土，個案居住縣市分布為新北市2,670例、臺北市1,478例、臺中市1,355例、高雄市1,265例、桃園市992例、臺南市985例、彰化縣764例、屏東縣516例、南投縣413例、雲林縣411例、苗栗縣362例、嘉義縣338例、基隆市290例、宜蘭縣282例、花蓮縣230例、嘉義市220例、新竹縣214例、臺東縣182例、新竹市148例、澎湖縣34例，金門縣32例；另17例為境外移入。



