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美韓、美日接力聯合軍演震慑北韓 美B-1B轟炸機五年來首度現蹤

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/06 15:01
美國B-1B超音速轟炸機接力參加美韓、美日聯合軍演，對北韓發出強烈警告信號。（圖／美聯社）

美國B-1B超音速轟炸機接力參加美韓、美日聯合軍演，對北韓發出強烈警告信號。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）美國與南韓自10月31日到11月5日進行「警戒風暴」聯合軍演，北韓在本周頻繁試射逾30枚導彈，其中包括一枚洲際彈道導彈 （ICBM），致使日本北部發布疏散警報。日媒報導，美國4架戰鬥機結束美韓聯合軍演後，接著前往日本進行日美聯合軍演，展現強化聯合作戰能力、兩國緊密合作態勢。

華盛頓郵報報導，5日美韓軍演結束當天，北韓再度發射四枚導彈，行徑囂張；美國則以2架超音速B-1B戰略轟炸機、2架美國F-16戰鬥機飛行韓國領空，與4架韓國F-35戰鬥機共同訓練作為回應。朝日電視台報導，B-1B轟炸機速度奇快，自關島前往朝鮮半島僅需約2小時，其優越匿蹤性能更能長驅直入敵方領空投彈，對北韓造成重大威脅。

華郵指出，過往與北韓緊張時期，B-1B曾進入南韓領空震攝北韓核試，然因川普與金氏政權交好，外交成效及北韓停止試射，加之新冠疫情影響，美方近年未曾出動B-1B展演武力。因此，這次美韓聯合軍演，是自2017年12月以來，上述轟炸機受首度被佈署於朝鮮半島，且本次演習涉及240架戰鬥機共約1600架次，可見區域情勢日漸緊張；韓國參謀首長聯席會議亦指出，B-1B參加演習，表明盟國準備「嚴厲回應」北韓議題，美國更承諾以包含核武在內的軍事力量保衛盟友，美國警告之意不言而喻。

日媒產經新聞報導，B-1B轟炸機於美韓大規模聯合軍演後，參與九州西北部的東中國海領域，與日本航空自衛隊戰鬥機會合進行日美聯合軍演。日本防衛省表示，在北韓蠢蠢欲動之際，本次聯合軍演，除了確認日美迅速因應各種事態的能力，展現雙方緊密合作態勢，亦有進一步強化聯合作戰能力的考量。

至於北韓外交部則在4日晚間表示，美韓聯合演習對該區域造成嚴重的「不穩定氣氛」，將己方發射飛彈、出動約180架戰機升空的軍事行動描述為「適當回應」，並宣稱平壤將對「敵對勢力」侵犯主權或安全利益的任何企圖做出「最嚴厲的反擊」。
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洲際彈道飛彈（ICBM）
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更新時間 : 2022-11-06 15:43 GMT+08:00

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