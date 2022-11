蕭茲：德中發布反對在烏克蘭使用核武聲明　證明訪中不虛此行

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)德國總理蕭茲本周首度訪問北京,引來不少質疑聲浪。他5日表示,他和中國國家主席習近平共同發布反對在烏克蘭使用核武的聯合聲明,這就足以證明他不虛此行。

蕭茲(左) 與習近平(右)4日在北京會面 (美聯社)

路透報導,蕭茲(Olaf Scholz)發表上述評論的前一天,他與多名德國企業執行長一起到訪全球第二大經濟體中國。這是自COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情爆發以來,G7國家領袖首次訪中,因此受到高度矚目。

蕭茲在所屬社會民主黨(SPD)的活動中表示,「中國政府、習主席和我能夠一起宣布,烏克蘭戰爭中不應使用核武,單是這一點就讓此行值回票價。」

"Because the Chinese government, the president and I were able to declare that no nuclear weapons should be used in this war, that alone made the whole trip worthwhile," Scholz said during an event of his Social Democratic party.

兩週前剛取得第3個任期的習近平同意,中德領導人在烏克蘭問題上「共同反對使用或威脅使用核武」,但習近平並未批評俄羅斯入侵行動,也沒有呼籲莫斯科自烏克蘭撤軍。

Xi, who secured a third leadership term two weeks ago, agreed that both leaders "jointly oppose the use or threat of use of nuclear weapons" over Ukraine,

but refrained from criticising Russia or calling on Moscow to withdraw its troops.