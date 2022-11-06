（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國奉清零為圭臬，工廠不得不採取閉環式管理，出現COVID個案，先封再說，但斷然扼住供應鏈的防疫模式，益發無以為繼，不只勞工人權問題惡化，企業也面臨聲譽受損的苦果。

根據金融時報，過去一個月來，中國各地疫情又如雨後春筍般冒出。一名江蘇工廠肖姓員工嘆，閉環管理導致食宿供應惡劣不已，他不知還能在這種環境撐多久。「我是人，不是機器。」

最近蘋果供應鏈、富士康河南鄭州廠，才爆出十萬人出逃的消息，人員抱怨食物、醫療物資匱乏，而官方更是於2日直接下令該廠所在的鄭州航空港區進入七天靜態管理，亦即閉門停止營運，全權加強核酸檢測，以阻斷病毒傳播鏈。

專家指，一個廠接著一個廠閉環，影響所及將溢出至全球供應鏈。北京顧問公司龍州經訊（Gavekal）分析師崔爾南（Ernan Cui）指出，上月中國高3/4的大城市都爆出了新案例，每天一百座城市，速度如野火燎原。

法國外貿銀行（Natixis）亞太分析師Alicia Garcia Herrero示警，閉環一兩個月還可忍受，一旦成為常態，對企業行號的衝擊不容小覷，在中國設廠的外資，將面臨聲譽風險。

衝擊最巨的，當屬400萬移工人口。自2021年底Omicron變異株開始在中國肆虐以來，勞權團體就注意到了多起鎮壓、違反人權情事。今年5月，為蘋果製造電子產品的廣達電腦，其上海廠區就傳出勞工想逃出廠區，與穿著防護衣的警衛爆發衝突的事件。隨著閉環工廠激增，這類衝突恐怕會升高。

崔爾南進一步說明，富士康鄭州廠疫情爆發前，每日也只有零星個案，這凸顯了一個更嚴重的問題，那就是許多地方政府可能會隱匿不報，或加強禁令，向外界展現一副太平景象。

一旦走上這條路，許多城市恐怕會步入今年3月上海的後塵。上海起初容忍少數個案，以免傷及經濟，結果最後眼睜睜看著病毒失控，一發不可收拾。

中國閉環防疫無以為繼 「我是人，不是機器」

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