中共20大後首位會面習西方領導人 德總理蕭茲訪中成焦點

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）於昨（4）日訪中，成為中國20大結束後首位訪問中國，並與中國國家主席會面的西方國家領導人，德國作為歐洲經濟最發達的國家，其領導人在這個敏感時期訪中，會談觸及哪些層面，也受到了全球的關注。



現有的資訊顯示，兩國領導人皆同意現在全球局勢艱困，表達願意合作的意願，而談論的議題則包含了俄烏戰爭、全球糧食及能源危機、氣候變遷及全球傳染病，甚至是台海問題等。



蕭茲指出，在烏克蘭議題上，德國希望中國能展現對俄的影響力，讓俄烏戰爭能夠儘速結束，且兩國也就俄國核子威脅處於「極度危險」且「不負責任」的狀態，達成了共識，不過中國外交部的聲明稿中，並未提及上述兩個字眼。



事實上，20大之後西方各國普遍擔心中國的政治權力進一步向習近平集中，並因此造就一個更獨裁的中國，而雖然蕭茲推行更價值導向的外交政策、承諾改變德國過去的中國政策，德國、歐洲有許多人卻對他的立場仍有所質疑，尤其是在他力排眾議將漢堡港口股權的24.9%賣給一間中國公司之後。



德國內閣中有多達6個部長反對這個交易案，且相關安全部門也建議蕭茲應審慎進行，蕭茲最後仍堅持拍板定案，時間之巧，讓人不得不懷疑他在為中國之行鋪路，這個交易案的本質上是一個「示好的禮物」。



支持對中國採取更強硬立場的綠黨政治人物表示，從與蕭茲同行的人員，如巴斯夫（BASF）、福斯(Volkswagen)及拜耳（Bayer）的高階商業代表等看來，現在德國政府釋出的信號很明顯，就是打算與中國近進一步深化貿易關係。



BBC分析指出，德國是歐盟最強大的經濟體及最有影響力的會員國，一舉一動都會有其影響，而在歐盟關切德國與俄國、中國貿易關係的同時，蕭茲訪中雖有知會其他歐洲盟友，卻無展現一致性的行動，這也難怪法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾警告蕭茲的行逕將導致其在歐洲被孤立。



另一方面，俄烏戰爭爆發後，俄國將能源與糧食作為武器的做法應該要對以往過度依賴單一國家供給產品、服務的政策敲響警鐘，德國卻在此時背道而馳，這可能會進一步影響德國在國際上的地位。