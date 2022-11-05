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再爆推擠意外！南韓團體NCT127印尼演唱會轟動 30名粉絲當場暈倒

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/05 17:14
南韓團體NCT127印尼演唱會爆推擠意外，30多名粉絲當場暈倒送醫（圖／截自IG @nct127）

南韓團體NCT127印尼演唱會爆推擠意外，30多名粉絲當場暈倒送醫（圖／截自IG @nct127）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）10月29日時南韓梨泰院才因踩踏意外造成303死傷，讓社會陷入了悲傷的氛圍，南韓男團NCT127昨（4）日於印尼雅加達舉行第二次巡演時，卻又傳出推擠意外，30多名粉絲當場暈倒。

NCT127為男團NCT的第二分隊， 在4日及5日於印尼雅加達連續舉辦兩日演唱會，昨（4）日在演唱會開場前才收到了四封炸彈威脅信，經警方現場搜索後發現無異狀，才在警方陪同下進行演唱會開場，結果在剩下六首歌時，搖滾區卻發生了推擠意外。

影片中可見成員們在發現粉絲過度推擠時，已立刻示意粉絲向後退，但還是未能阻擋憾事發生。當時NCT127的團員們正演唱歌曲「Paradise」，在成員與粉絲的互動環節時，搖滾區的粉絲們疑似是為了搶成員們丟下的球而蜂擁向前推擠，前方欄杆承受不住壓力後應聲倒下，靠著欄杆的粉絲不僅跟著摔倒，更造成了超過30名粉絲暈倒，工作人員緊急將昏倒的粉絲抬出場外，並緊急送醫，演唱會也被迫提早結束。

當地演唱會主辦單位DyandraGlobal Edutainment也隨後發出道歉聲明，並承諾隔天的演唱會將加強圍欄穩固，也會增加醫療及維安人員的人力，將粉絲安全擺第一。
南韓
團體
NCT127
演唱會
推擠意外

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