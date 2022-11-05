【重點秒抓】台北市長選舉唯一一場電視辯論會 一次看懂3位候選人政策方向、重大議題態度

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台北市長候選人電視辯論會於今（5日）下午舉行，在第一、二階段，蔣萬安、陳時中及黃珊珊3位候選人時不時針對個人直接開噴，可感受到三方戰火交鋒，過程當然也提到許多北市市政問題，如交通、居住正義、都更、育兒等問題。在候選人結論中，黃珊珊強調終結藍綠、選出真正認真做事的人，蔣萬安主張要改革、懂民意，陳時中回顧防疫經驗、想保護更多人。

年底選戰倒數21天，唯一一場台北市長候選人電視辯論會於今下午2點在台北國際會議中心（TICC）盛大舉行，分成申論、交叉詰問、媒體提問、結論4階段，時長共2小時。這次參與辯論會的候選人為民調最高前三名，分別是國民黨籍立委蔣萬安、民進黨籍前衛福部長陳時中，以及無黨籍台北前副市長黃珊珊。以下為本次辯論會個階段候選人發言以及主張重點。

第一階段政見申論：蔣萬安主攻疫苗問題，陳時中直接回嗆，黃珊珊提出即戰力

第一階段政見申論中，蔣萬安首先針對陳時中個人提出了7個問題，包含質問為什麼3+11的關鍵會議沒有會議記錄？為什麼疫苗採購合約要封存30年？為什麼民間採購疫苗過程頻頻受阻？以及為什麼在陳時中任內，黑心快篩流入市面？為何由一家小吃店標得16億快篩標案？為什麼高端疫苗第二期臨床試驗委託中資公司來參與？最後，為什麼在疫情最高峰時，雙雙辭去指揮官和衛福部長投入選舉？

對此，陳時中回應，一模一樣的問題過去已經在別的場合回答過，直接開嗆「裝睡的人叫不醒」，因此針對蔣萬安提出的問題不在此處做出回應。陳時中則特別提到蔣萬安蔣家後代身份。他表示，數十年過去了，台灣還在討論蔣家後代的問題，令人困惑。他也說到自己最近看了電影流麻溝，當中的白色恐怖畫面令人震撼，但他不會去苛責蔣家，而是希望蔣萬安能有責任帶領台灣弭平傷痕。

政策方面，陳時中說他將提170項政策，像是改善內湖交通、推動都市更新、為年輕人打造更多社會住宅、月子補助、增加臨時托育、路平專案、公辦寵物活水樂園、成立國際事務局等。

接下來，黃珊珊說，其實台北八年來的進步市民有目共睹。過去她租房子、就學、半工半讀、從政都在台北，現在她看到了台北的成長，也了解有些政策是不切實際的，像是公廁安裝免治馬桶、深蹲換乘公車等，這些無上限大撒幣政策將破壞財政、債留子孫，她知道台北真的可以做到八年零舉債，完成許多建設。

黃珊珊強調，自己沒有顯赫家世背景、沒有政黨奧援，卻受到市民支持，是因為她一直在台北為市民服務，相信認真的人一定會被看見。她證明了她能打造乾淨、透明、有效率的廉能政府，希望台北市不要走回藍綠惡鬥的舊時代，只顧黨意不顧民意，遲早會被唾棄。

黃珊珊也說，台北與日韓、歐美城市並駕齊驅，但在此同時，我們也承擔高房價、物價、商業競爭，極端氣候、能源短缺、人口老化、居住正義，未來台北市長必須具備「即戰力」，因為台北市沒時間再等待「實習市長」成長，因此她提出各項政策，為刻不容緩的市容改善、養老托育、年輕人安居及淨零碳排等問題作出解方。

第二階段交叉詰問：問題圍繞台北市政，如大巨蛋、少子化、缺電、交通問題等

第二階段交叉詰問中，陳時中首先提問大巨蛋問題。他說，日前一審判決後，李述德、趙藤雄等人被判刑，大巨蛋弊案歷經馬英九、郝龍斌、柯文哲時期，請問誰要負責任？

黃珊珊說，大巨蛋案簡而言之就是國民黨弊案、柯文哲善後、民進黨卡關，在她的努力下，她已取回應該得到的權利金，未來會經過層層把關，公共安全確認，才會營運。

蔣萬安特別回應陳時中開嗆部分，說只要他好好面對，就不用再問第二遍、第三遍。至於大巨蛋的處理，他未來會好好談判，營運方向則是保證大巨蛋會成為運動場，用最嚴格的工程品質改善缺失。

黃珊珊部分，她針對生育率、少子化提出問題。她說，中央審計報告指出政府砸錢方向錯誤，請問陳時中拿了7.91億成立少子化辦公室，只開過一次會，為何如此浪費預算。而蔣萬安未來又對這項議題有什麼對策？

蔣萬安說，台北市新生兒數量直直落，因此他未來要提高生育獎勵金，第1胎從2萬元調升到4萬元、最高第3胎5萬元，還有小家庭優先入住社宅且租金8折，並增加私立幼兒園的補助至每年5萬元。

陳時中表示，台北市新生兒數量顯著減少，未來他會持續推行0到6歲國家一起養，人工生育、冷凍胚胎補助、爸媽親子教育，讓大家比較敢生。坐月子有3萬6千元補助，托育增加名額，增加在校安親、臨托。

黃珊珊則說，蔣萬安應該不會不清楚台北人口減少原因，其實是因為疫情導致數十萬人口被除籍，另外，台北交通有綿密網絡，因此越來越多人搬到新北市或桃園市，這都是正常的都會發展現象，才會有台北市人口外流的現象產生。黃珊珊強調，政策討論重點是要對症下應，除了生育補助，她主張讓年輕女性敢生，因此要打造安心托育中心、提升人員品質，最後要打造台北居住正義，建立更多可負擔住宅，最後國際上也要吸引更多國際人才進入台北。

到了黃珊珊提問環節，她提到現在很明顯台北就是缺電，面對台電財務黑洞、效率不彰，有些廠商甚至需簽限電生死狀，蔣萬安當立委期間到底有沒有付監督責任？陳時中面對台北市缺電問題怎麼應對？

陳時中表示，未來會積極與中央溝通配電，此外，台北市綠電成效不彰，一般大樓、住宅太晚做自主綠電，節能方面會研究住商、工廠更有效用電。

蔣萬安說，他很熟悉台電業務，他知道電動公車嚴重落後，而且電動充電停車場土地取得困難。另外，他會推動綠建築、節能減碳等，也要汰換高耗能電器，像是以租代買冷氣、補助學校冷氣費用。

接著蔣萬安詢問百齡橋車子泡水問題。他指出陳時中說河濱有車子就不關水門，萬一發生台北大淹水該如何負責？針對黃珊珊所說，松山機場遷移改善內湖交通，要如何落實呢？

黃珊珊表示，內湖科技園區成立後引入18萬人，是馬英九造成的人口堵塞問題，未來台北市要做環狀線來分散人流，還有拓寬成功等橋，而遷移松山機場是最長期的規劃，其他較短期的是將環狀線串起來等。

陳時中回應，這個問題又已經講好幾遍了，水門要關，意思是指SOP要做好，像是通知車主、疏散、關閉，將來市政管理也要有SOP。內湖交通部分，現在有道理拓寬工程很好，好的事情要繼續做，不過還有幾個閘道、環東接遠一點等，可以做得更好。

陳時中提問時，提出和選舉與政黨相關的問題，他質疑國民黨及民眾黨是否在選情告急時犧牲同黨候選人換取政治利益？

蔣萬安說，台北市民不關心棄保問題，而是政策面向的討論，不分顏色。過去這八年，台北很多公共建設沒有完成、都市更新牛步、人口外流等，未來他會突破法規框架、提出政策牛肉等，才能留住台北年輕人。

黃珊珊首先感謝柯文哲當年邀請她加入團隊，柯文哲政府主張公開、透明，不貪污、不浪費，勤政、廉能，台北這幾年也成為全球前幾名的最佳旅遊城市、智慧城市等，台北市政府應該是彩色的，超越藍綠的，未來要廣納人才，能幹的人都能來做台北市政。

媒體提問：怎麼解決台北居住正義、如何應對中國軍事恫嚇

第一位TVBS謝向榮提問，台北居大不易，租金高、物價貴，市民要不吃不喝16年才能買得起房子，台北市房價比之高，是世界數一數二，現在市府誠實表示，八年五萬戶社宅確定跳票，現在候選人當選後要如何落實居住正義和高房價？會不會延續社會住宅政策？願不願意承諾若政策跳票，就不再競選？

蔣萬安說，社宅數量不是解決年輕人居住問題的萬靈丹，未來要增加年輕人生活支持，像是條件更寬鬆的租金補貼、健全城市就業機會，還有提升台北科技產業，以及各方面補助方面提高。

他也說，未來當選市長要保留更高的社宅戶數給年輕人，柯文哲政策跳票也是因為財務及地點選擇出問題，目前建築成本嚴重超支，未來要透過公辦都更、校園改建EOD計畫等，還有財務效率提升，來解決居住問題。

黃珊珊說，現在北市之所以跳票，是因為興建社會住宅受限於用地取得困難和在地居民溝通，但台北市還是保持全國第一社宅數量，她也保證擔任市長後台北社宅數量還是台灣第一。她主張工地民辦BOT、已開發許可的方式來鼓勵民間興建、把旅館拿出來包租代管、向市民提供誘因釋出空間做社宅等方式解決居住問題。她也質疑，蔣萬安過去七年立委經驗，沒有對社會住宅做出具體幫助，現在民進黨則是速度太慢。

陳時中回應時，認為兩位候選人都沒有提出確切答案，他主張四年任內除直接興建、增加包租代管，讓社宅達到百分之六的國際水平，總計5.7萬戶，公有地釋出、現有場館、警局中高層做社會住宅，極盡所有能力達成目標，租金也要降10%，補助增加1500元，雖然中央非常注重財政效率，但居住正義應是財政預算最優先。

另外，三立王偊菁提問，中共二十大時北京表示不放棄武力統一台灣，三位候選人是否同意台灣被中國統一，若被軍事恫嚇，要如何保障首都安全，民防資源、策略因應作為是什麼？中國現在持續模糊海峽中線，當選後會舉辦雙城論壇嗎？實質意義為何？

陳時中說，他當市長，要強化民防人力，成立相關資源、民防技能訓練，不能流於表演，要能辨別資訊戰、假訊息，未來也要讓台北觀光、經濟變好，另外，陳時中表示當然不贊成台灣被統一，台灣是主權獨立的國家，也會對國際傳達正確訊息。

蔣萬安說，他恪遵中華民國憲法，保障台灣民主自由。若當選台北市長，會進行防空避難演練、盤點防空洞，增加國防預算，也會堅守台灣自由、民主、法治、人權，擴大國際交流，讓國際從台北看見台灣。

黃珊珊說，民主自由與獨裁專政不可能並存，面對恐嚇、打壓，要有決心捍衛家園，民主自由的生活方式不可退縮。黃珊珊說，她上任會確保基礎水電設施運作、儲備物資、安全避難場所盤點。她也強調，從俄烏戰爭中，我們學到國際支持有多麽重要，因此未來要擴大台北與國際交流，並建立城市論壇。

候選人結論：黃珊珊強調終結藍綠、選出真正認真做事的人，蔣萬安主張要改革、懂民意，陳時中回顧防疫經驗、想保護更多人

黃珊珊說，相信剛剛大家都看到了活生生的藍綠惡鬥，她感謝兩位候選人肯定台北市府政策，像是水門要做SOP、執政不要只有藍綠，這些都是她現在在做的。黃珊珊強調，她用人唯才、廣納百川，以市民利益為本，服務從沒分過藍綠，「我來自基層，百姓痛苦我也會痛。」她說，3年前，黃珊珊到市府工作，一肩挑起重擔，疫情爆發時也到了勇敢站在防疫最前線，到了兩位候選人沒去過的剝皮寮。她也看到市民母親排隊等篩檢的痛苦，因此立刻啟動快篩車來速。

她說，從事公平正義是她的信仰，24年來沒有改變過。她更直言，現在脫下政黨外衣，誰是最適合的政黨人選，相信大家都有答案。大家正被淹沒在顏色和棄保的口水裡，台北需要的是能夠洞悉過去、現在、未來的人，不是說空話、逃避責任的人，這次選舉藍綠兩黨大撒幣極盡抹黑，任何一黨當選絕對是台北的災難，相信選民不想再看到藍綠分贓、走回頭路。黃珊珊說，這場選舉是價值的選擇，台北市民不是藍、不是綠，而是屬於自由，希望市民用自己的一票終結台北市再進入藍綠惡鬥。

蔣萬安說，過去他的工作是矽谷律師，現在是立法委員，在家裡是三寶爸，也是台北市長候選人。他說，一個人的身份或許會改變，個性卻是始終如一，他把握每分每秒做到最好，這也是為何他喜歡台北，因為台北喜歡追求第一，台北市民的要求都是最高的，但這些年來台北卻沒有劇烈變化，只有一些他在意的事情點滴流失著，就像漏水一樣。蔣萬安說，他要讓台北變得不一樣，因為他有改革的決心，為了監督政府疫苗採購預算，他公布的疫苗採購保密協定，雖遭圍剿卻沒也畏懼。蔣萬安說，盧秀燕擔任民代的經驗，更能了解市民需求，因此他相信他也可以。蔣萬安說，他特別要讓台北走進世界，也要用矽谷的經驗帶進台北，打造台北成為世界之都。

陳時中說，疫情一路走來，台灣人民得到什麼、失去什麼，大家都很清楚，我們得到同島一命，得到世界防疫模範的美譽，但是因為他的參選，醫護人員及防疫同伴的努力被抹滅，他擔任疫情指揮官的期間，最期望的就是脫下口罩，向大家說謝謝、辛苦了。陳時中說，最近一直被講苦瓜臉，但身為防疫指揮官，900多天以來每天都遇到疫情難題，真的笑不出來。黃珊珊說他謀財害命，面對這樣的指控，說不難過是騙人的。陳時中再度強調，他沒有阻擋疫苗，因為國際採購有很多規範，他是最想公布合約的人，但他不會為了選舉破壞國際規範，而讓台灣失敬於國際社會。他也說，全世界只有台灣會為了選舉消費國產疫苗，還有因疫情往生的人。陳時中說，不忍心自己的國家被辜負，也強調沒有要選總統，只希望把人生最後一段的公職旅程獻給最愛的城市，台北。