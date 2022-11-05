【推特「新官」上任】半數慘失業 馬斯克辯解決財務困難廣告主不賞臉

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）美國電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）確定收購推特後，繼原本的高層領導班底遭到開除，昨（4）日更是直接進行了大規模的裁員，對此，馬斯克表示是因為各種壓力團體對廣告主施壓導致推特營收下降，而不得不做的決定。

雖然推特並沒有對外界臆測其裁員規模的任何疑問做出回應，但根據〈路透社〉報導，推特遭辭退的員工進入辦公室及使用內部系統的權限先是被取消，隨後才收到電子郵件通知，大約有幾千名員工在一夜之間失去了工作，進不了公司。外界推測最後可能會有高達整間公司一半的員工遭到解雇。

目前，多間辦公室遭到暫時關閉，倫敦、都波林等城市的辦公室在周五時更是形同鬼城，完全沒看到任何員工，而美國則有員工則以「未於60天前通知」為由，控告推特新老闆違反聯邦法及加州法律。

而從推特職員發表的推文可以大概看出，包括工程部、通訊部、產品部及行銷、策略相關部門都受到了影響，推展人權相關業務的部門更是整個部門都遭到裁撤，不過馬斯克承諾，超過2000名在最前線進行內容控管的職員並不會受到這波大裁員的影響。

馬斯克的推特強調，推特的財務狀況很差，每天約會損失400萬美元，進行這麼大規模的裁員實在是沒辦法，他也給出超過法定要求一半、等同於員工三個月薪資的資遣金，藉此補償遭到資遣的員工。

另一方面，他也宣稱推特營收持續下降的其中一個原因，是因為壓力團體對廣告商施壓導致，一定程度上馬斯克也沒說錯，推特主要的收入來自各公司投放的廣告。

不過吊詭的是，就在馬斯克宣布要鬆綁文章內容控管，並取消美國前總統川普等爭議性人物的推特封鎖令後，網路安全團體及相關支持者皆表達了關切，這讓多間大型公司決定暫緩繼續在推特上投放廣告。

這些公司包括歐洲最大的汽車製造商福斯（Volkswagen AG）、美國汽車公司通用汽車（GM）以及其他正在考慮中的公司，媒體監督團體、民權組織「美國媒體事務」（Media Matters for America）也透露，已有另兩間大型廣告商將宣布暫停於推特刊登廣告。

在大型公司起了頭後，後續可能會有更多公司跟進，甚至引爆廣告商的逃難潮，大規模轉往抖音等其他新興社群平台，推特的財務可能會因此受到更大的衝擊。

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