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【11/5台灣本土+25,523 死亡+67】每日確診案例連4日下降

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/05 14:24
台北街景（圖／美聯社）

台北街景（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增25,567例COVID-19確定病例，分別為25,523例本土個案及44例境外移入；另確診個案中新增67例死亡。

指揮中心表示，今日新增之25,523例本土病例，為11,760例男性、13,752例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,176例)，高雄市(3,478例)，臺中市(3,470例)，桃園市(2,574例)，臺南市(2,433例)，臺北市(2,273例)，彰化縣(1,207例)，屏東縣(911例)，新竹縣(632例)，雲林縣(600例)，新竹市(596例)，嘉義縣(528例)，苗栗縣(504例)，南投縣(496例)，嘉義市(353例)，宜蘭縣(331例)，基隆市(302例)，花蓮縣(291例)，臺東縣(192例)，金門縣(97例)，澎湖縣(65例)，連江縣(14例)。

指揮中心指出，今日新增67例本土病例死亡個案，為37例男性、30例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、63例具慢性病史、47例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月15日至11月2日，死亡日期介於10月1日至11月2日。

在台灣，新冠染疫死亡個案中，約九成生前有慢性病史或心血管疾病。

指揮中心說明，今日新增44例境外移入個案中，為21例男性、23例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(4例)、韓國(3例)、新加坡(2例)、中國(1例)移入，另34例感染國家調查中。入境日期介於今年10月5日至11月3日。

指揮中心統計，截至目前國內累計有7,863,193例確診，分別為36,613例境外移入、7,826,526例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,151例COVID-19死亡病例，其中13,134例為本土病例。
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更新時間 : 2022-11-05 15:02 GMT+08:00

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