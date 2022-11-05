【攻略】台灣獨立書展「草率季」重磅回歸！400+攤位最大規模逛到腿軟　三天活動推薦亮點搶先看！

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)2022台灣獨立藝術書展「草率季」（Taipei Art Book Fair & More）吸引超過400位創作者及品牌參與，創歷屆之最，首日更是迎來人潮，現場除了藝術書展還有拍貼機進駐，也能邊聽DJ放音樂邊刺青，預售票賣得嚇嚇叫破紀錄，11月4日至6日於華山1914文化創意產業園區登場。

因疫情停辦一年，第六屆「草率季」回來囉！主題定調「FACE／面盆面紗面對面」，今年不只參加的展位數及人數都破紀錄，過400個國內外小誌、獨立出版、美術書刊齊聚一堂，完美切合因疫情而生的主題，盼透過對藝術集創作的愛好讓大家面對面交流。

草率季創辦人黃偉倫透露，今年預售票銷售狀況為歷屆最多，為前年的兩倍以上，一直以來預售票成績都不太理想，一年大概賣1,000張左右，活動一天約4,000人到場，今年預估3天活動能吸引約一萬五千人次參加。



草率季開幕首(4)日迎來大批人潮。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)



草率季創辦人黃偉倫(上方站立灰衣男)。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

主視覺藝術家陳楷恩說明，人們直覺透過臉上的五官認識他人，在疫情肆虐期間，網路上社群仍然蓬勃發展，現實中的我們由於口罩遮蔽大半的臉龐，變得更加依賴線上資訊去建構另一個人的樣貌，卻又因過快的步調讓身份變得破碎，表情跟著崩毀。

陳楷恩認為，草率季參展者一向勇於展現自我特色，從插畫、攝影、印刷、雕塑、飾品、刺青等，透過不同媒材轉化豐富多樣的藝術家心靈，並與民眾產生共鳴，在疫情影響人際交流近兩年半後，人們終於可以在現實世界中重回面對面交流的實體互動。



陳楷恩設計主視覺。(圖/草率季臉書)

空間設計由藝術家廖浩哲操刀，使用大量紗網、盆器，同時以皮膚與骨骼為發想，大量使用咖啡、粉膚、粉橘等代表不同族群的皮膚色彩；象徵骨骼的紙角料交錯堆疊於地面及空中。祭壇區、講座區、到工作坊公共區域大量使用土壤、介質、椰子纖維、布料等材料，交錯堆疊出可彈性運用的交流場域。

黃偉倫告訴本報，今年除了主視覺及空間設計都呼應主題「面對面」，連工作坊及講座的設計也都是在創造更多實體接觸，他舉例，工作坊「面對面一生緣畫友會」讓陌生人面對面畫對方的臉，比如說讓5男5女面對面看著對方眼睛畫臉，每兩分鐘換一個對象畫，全部換完後再選擇想深畫的對象，如果剛好兩個互相選到，就會奉上高級紅酒並直接送進拍貼機裡，讓他們繼續畫。



空間設計由藝術家廖浩哲規劃，主色調以膚色及大地色系為主回應主題。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

至於推薦的必逛攤位？黃偉倫表示，今年開始重啟國門後，約有20幾攤是從泰國、義大利、葡萄牙等飛來參加，而台灣小誌族群創作很旺盛，世界級比賽得主也來參展，鼓勵大家在攤位海間挖掘奇妙的小事情，在草率季最好玩的就是尋寶！

黃偉倫分享上一屆他最喜歡的作品「皮膚書」，是朋友先發現推薦他的，為女性藝術家紀錄自己膚況，限量5本，將起紅疹、長痘痘、敏感等印製在摸起來像皮膚的紙張上，「拿著那本書摸著每一頁都像在摸她的臉，好像摸到毛細孔，會起雞皮疙瘩！那本書很小很容易被忽略，但在草率季最好玩的就是找到這樣的作品。」



現場預約刺青。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)



裝置藝術。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

首屆草率獎誕生了！由Vogue Taiwan的總編輯孫怡與卵形設計主理人葉忠宜擔任特別評審，五位獲獎者將由草率季贊助免費印製小誌並協助推廣，凡入選草率季的參展單位皆可參加。

工作坊部分，「UngCha點點肉」教學製作軟雕塑（布料）技法，親手製作肉體小籠包與燒賣；「kaynkenchen BODY 叭體」帶領大家於人台上以人體攝影圖像、色情雜誌等媒材製作拼貼共同創作，參與者將得到楷恩創作上衣；「披薩有張臉 FACE TO FACE 來做臉」將烤爐搬到活動現場，手把手帶你製作自己的臉孔PIZZA，現做現烤還可以現吃，最後將大家製作的PIZZA面孔集結成LINE表情貼圖回饋給參與者。

草率季《出版宣言》三部曲由書籍藝術研究者蔡胤勤策劃，內容圍繞在出版作為藝術與政治實踐及其生態的積極討論，分別透過三個物件：鏡子、窗子、檯子為隱喻來開展「藝術家手製書映射為珍稀 /靈光的物件」、「藝術家出版物組配為歷史—政治的檔案」和「藝術家自營出版社的實踐及其生態建構」三個講題，積極地討論藝術家出版物在當下的能動及其跨媒介（Intermedia）特性。

2022 草率季活動資訊

時間：2022年11月4日 (五) – 2022年11月6 日(日)，每天12：00–20：00

地點：華山1914文化創意產業園區 東二 ABCD棟

售票：當日票 $350｜現場購票

活動頁面：https://www.facebook.com/taipeiartbookfair

一起來看看策展團隊特別推薦！

①敘光室：for Storyteller



(圖/草率季)

敘光室：for Storyteller 為攝影美學教育機構，2014 年由創作者韓筠青所發起，召集活躍於業界的藝術家導師們，提供品味與知識兼具的創作課程。攤位展示具實驗性的攝影書作品為主，參展者皆曾參與書籍藝術研究者蔡胤勤所主持的「裝幀詩學：攝影書的編輯與實踐」系列課程，該門內容旨在建構一個完整的 「攝影╱書」 知識模型：透過與藝術家書籍（Artists’ books）的系譜考究與理論借鑒，欲將當代攝影書視為具自主性（autonome）的創作格式。

②Riversbed



(圖/草率季)

Riversbed為2018年成立之設計工作室， 從事平面設計相關工作，設計上擅長運用形狀與色塊。作品曾入圍第28屆金曲獎最佳專輯包裝獎、金點設計獎等。成長於90年代，偏愛90年的流行產物，鉛筆、串珠、明星卡、鑰匙圈、鉛筆盒、電子雞。

③違章女生 x 寫字練習



(圖/草率季)

由作家李屏瑤及設計師寫字練習共同成立，試圖以不同領域的激盪與想像，讓各式各樣有趣的想法有實體化的可能。

④SHAO YEN +



(圖/草率季)

陳劭彥畢業於英國中央聖馬丁藝術學院織品服裝設計研究所，作品常以大自然與人體為靈感，擅長運用非傳統材質與結構，曾多次登上倫敦及巴黎時裝週，同時也積極參與藝文跨界創作，包含五屆《讀衣》藝術時尚展、雲門舞集服裝設計與碧玉Bjork、舒淇、蔡依林、田馥甄等藝人造型。今年SHAO YEN品牌重新出發，在宜蘭成立概念店「SHAO YEN +」，推出新系列的品牌無季節性、中性服飾，也開發家飾，與主題式選書、選物。並於今年出版了品牌作品集《溯本》。

⑤happy



(圖/草率季)

happy是一種理想狀態與內心自我詮釋下的化身，是一隻狗狗。作品主要在探討愛、幸福與生活裡的連結。

⑥紅林 Hori b. Goode



(圖/草率季)

台北人，繪畫與文字創作者。2015年經由東京Commune Gallery引介於日本首次巡迴個展起步，作品結合書籍、雑誌、音樂、展覽等形式發表。與寫真家鄭弘敬合作《想想》攝影ZINE、與寫真家Kris Kang合作《蓬萊》攝影畫集；個人著作有《椰子夢》、《是笨蛋吧》、《豪華論》、ZINE《碳酸》，今年草率季計劃發行限量新作＆讀者限定活動。

⑦薦骨的回應



(圖/草率季)

在人類圖的體系裡，薦骨是一個動力十足的能量中心，如同精力充沛的電池。所有生產者都具備有定義的薦骨能量中心，而團隊中的兩人，藉由聆聽各自薦骨的聲音，並運用不同方式讓混沌恣意的滋長，並試圖建構遼闊的宇宙。此外，在創作中的動能除了來自於對聲響音樂的感受及對於觸感世界的好奇外，過程中還透過專注、凝視、與平靜的心理狀態，且以某種方式來建構一個遼闊、自由與絢爛的世界，讓我們得以在各種繪畫的肌理，探索藝術中的一種新的可能。

⑧細胞 笑死

塗鴉與派對文化為養分背景；天空的雲與紙上的書法為靈感，生產出藕斷絲連的銳利雲霧。

每個文化都必然會與在地的氣候、資源、價值觀等產生突變，我們只是在使用各種形式敘述著自己的突變。