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農遊券4.0超夯！原計12月中發放9萬份 首日竟已送出近2萬份 農委會估近日發完

水保局說，原本活動時間約一個多月，共計提供9萬份，但從活動首日賣況熱烈看來，預計這幾天就會提早發完。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/11/05 12:32
2021年農委會舉辦農遊券記者會。（圖/中央社）

2021年農委會舉辦農遊券記者會。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）農遊券4.0於4日開始登記，農委會今（5日）指出，因此次活動免抽籤、不限次數，消費新台幣600元就等額送出農遊券，首日已登錄近2萬筆，估限量9萬份近日就會發完，呼籲有興趣的民眾可以加緊動作，至於如何登記、活動方法與時程可見【快來登記農遊券4.0】最新祭出買600送600、買1200送1200超省優惠！在哪買、買什麼一次看

根據農委會水保局，這次祭出最優惠農遊券加碼促銷活動，11月4日起至12月25日期間免抽籤、不限次數，在指定790幾處合作業者的場域消費滿新台幣600元，或是600元的倍數，就等額送出農遊券，昨天一早不僅有人買了2.4萬元，登錄APP後可獲贈2.4萬元，統計活動首日已近2萬份登錄換農遊券。

水保局說，原本活動時間約一個多月，共計提供9萬份，但從活動首日賣況熱烈看來，預計這幾天就會提早發完，呼籲想趁此優惠活動買農漁產的消費者，要把握週末假日時間消費。

不過根據此次活動規定，上傳登錄發票的會員，必須是自然人身分，法人或非法人團體不得參加，因此這次最高額出現購買2.4萬元，被認為可能是企業買贈禮，或是餐飲購貨，應予以排除，否則不夠公平。對此，水保局說，2.4萬元都是買虱目魚，因為同是消費者，所以難以設限，還是提醒消費者想買要快。

根據農委會，這次活動以「農漁GO購購」為主題，主張幫助台灣在地農家，盼民眾多多支持本土產品。在本次農遊券4.0計畫中規定，只要於合作店家購買文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、臺灣鯛、柑橘類、鳳梨釋迦、蓮霧、鳳梨、虱目魚、鱸魚等12項國產農漁生鮮水果，且單筆消費滿600元(含)以上(不含使用農遊券金額)，登錄發票後，就能獲得600元農遊券，購買金額越高，相對應的抵用券金額也越高。

農委會說，每一張發票號碼限登錄一次，單筆消費可累進計算，以600元為倍數，取得農遊券之消費金額須為以上指定購買品項，而登錄單筆發票金額滿600元送600元農遊券，滿1200元送1200元農遊券，以此類推(不含使用農遊券金額)。

舉例而言，登錄2張消費金額分別為900元和1000元之發票，第一筆發票稽核無誤後將發送一組600元農遊券，第二筆發票稽核無誤後將發送第二組600元農遊券。

至於合作店家，民眾在農遊券官網「去哪裡消費」專區可以查詢到參與此次活動之店家。
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更新時間 : 2022-11-05 13:48 GMT+08:00

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