25歲曾聖光曾為台灣陸軍 赴烏克蘭戰死日本同袍嘆：來生再做朋友

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）赴烏克蘭擔任志願軍人的台灣籍阿美族青年曾聖光征戰時常常於臉書分享許多軍中生活點滴，如今傳出2日任務期間遭攻擊，送醫途中傷重不治，得年25歲，其日籍同袍感到相當不捨，在推特上哀悼「如果還有來生，我希望能和他繼續當朋友」。

綜合媒體報導，俄烏戰爭台灣志願兵曾聖光今年9月初加入烏克蘭喀爾巴阡山（Carpathian Sich）武裝部隊地面部隊步槍營，11月2日於烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）因受傷流血過多戰死沙場，其妻已接獲噩耗，他的同袍也發文表達不捨，而烏克蘭外委會主席也表示悼念。

根據中央社，烏克蘭國會外交委員會主席兼友台小組主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）聽聞曾聖光過世格外難受，他感謝曾聖光竭盡全力救援、支持及保衛烏克蘭，認為台灣公民為烏克蘭土地流下鮮血，並以烏克蘭為名，做出了最終的犧牲非常偉大，他強調曾聖光是台灣及烏克蘭的真英雄。

梅列日科也對媒體表示，已經與同事就曾聖光的妻子等一行3人前往烏克蘭一事做討論。他補充，曾聖光為烏克蘭戰死這件事對烏克蘭人而言，意義重大。「曾聖光為台灣人及烏克蘭人樹立榜樣，給我們力量繼續為自由而戰。」

曾聖光的妻子黃麗珍接受中央社採訪時說，曾聖光征戰期間都用通訊軟體聯繫，最後一次聯絡是10月23日，曾說要執行5天任務。到了10月30日，黃麗珍說曾有一名軍中人員主動聯繫她，稱「阿光人很平安，只是目前所在地訊號不好，沒辦法跟家人聯絡」。

然而「今天晚上手機出現來自先生的訊息，卻是陣亡消息」黃麗珍說，同袍用先生手機傳訊來，說曾聖光在2日任務期間遭攻擊，送醫途中傷重不治。

對此，曾聖光日本籍同袍也透過推特分享許多照片表哀悼，並寫道「如果還有來生，我希望能和他繼續當朋友」。

曾聖光戰死消息傳出後，雖然網路上有人爆料其欠錢紀錄，包含在台北、新北、花蓮等法院共8筆民事裁定，累計遭催討債務百餘萬元，但其他網友認為欠債也許有外界不知道的原因，希望不要汙名化他。

在網友貼出多張判決書後，有人質疑曾遠赴烏克蘭參戰是否為了躲避債務；但也有網友認為，這些錢在國內努力工作也可慢慢還清，曾的臉書發文也曾提到「我沒有把握每次都能那麼幸運，晚上睡覺睡到一半聽到砲聲都會怕，永遠都不知道下一刻會不會直接打在你待的房子。」讓其他網友認為不太可能為了躲債冒上失去生命的風險。

家人昨天受訪時則表示，曾聖光高中畢業後就簽了志願役在陸軍服役，從軍5、6年後退伍，他的個性開朗，極富正義感，非常關切俄烏戰事，才會到烏克蘭參軍。

根據網友貼出的對話紀錄，曾聖光曾提到，「看到他們射殺那些平民，我真的沒辦法忍」、「戰事發生、平民是最無辜的，我不懂為什麼要殺他們」，顯示他對烏克蘭平民遭戰事波及感到憤慨，才決定付出一己之力協助作戰。