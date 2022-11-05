川普誓言很可能挑戰2024年美國總統大選 是否與拜登同台變數仍多

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）外媒報導，美國前總統川普3日在愛荷華州發表演講時說「我會非常、非常、非常有可能再做（指參選總統）一次。」外界猜測川普最快將於本月宣布是否要參加2024年美國總統大選，至於現任總統拜登是否會連任，民主黨內外變數仍多。

半島電視台報導，川普（Donald Trump）在愛荷華州的一次集會上向支持者表示有意再度參選總統，多次強調語氣令外界認為川普幾乎決定要再次入主白宮，川普還說「準備好看著吧，我只能告訴各位，很快，拭目以待。」

演講過後，CNN和紐約時報援引消息人士的說詞，川普競選團隊可能最快於11月14日宣布是否參加2024年美國總統大選。這位堅持2020年美國總統大選存在詐欺行為的前總統，在演講中誓言「我們將奪回眾議院、參議院和美國。2024年，最重要的是，我們將奪回宏偉的白宮。」

半島電視台指出，現年76歲的川普，是共和黨熱門的提名人選，因此於2024年和現任總統拜登（Joe Biden）同台對打是有可能的。不過川普仍正在面對一系列法律問題，包含稅務紀錄、佛羅里達州莊園不當處理政府機密文件，以及川普曾號召支持者闖入美國國會大廈等案件。

對此，作為總統兩次被彈劾的川普否認在所有調查案件中的不當行為，他稱這些案件是由他的民主黨競爭對手領導的政治攻擊。

至於民主黨，根據多項民調顯示，該黨在8日的期中選舉的表現將不太樂觀，共和黨很有可能在期中選舉取得重大勝利，他們希望不僅贏得聯邦眾議院的控制權，也要拿下聯邦參議院。

至於2024的總統大選，媒體報導本月將年滿80歲的拜登是否要競選連任，目前仍無明確答案。不過拜登今（5日）樂觀堅稱，民主黨會贏得下週期中選舉。

拜登說「我們最好的日子在前方，不在身後。」他也力拼國內經濟疫後復甦，根據10月官方數據顯示，國內經濟新增26萬1000個就業機會，失業率處於較低水準。不過國內通貨膨脹的問題還是造成人民怨聲載道。

川普若真的宣布再度參選總統大位，這將會讓拜登第一個任期剩餘的兩年陷入一場幾乎是非常明確會出現的政治鬥爭漩渦，迎向激烈的2024年總統選舉。

至於即將到來的期中選舉，媒體指出，目前而言，共和黨相信他們至少可以拿下打破參議院五五波均勢、取得微弱多數所需的一州，同時預期在眾議院穩穩多贏12席到25席，克服民主黨目前多8席的優勢。