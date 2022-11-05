北韓近日大動作威脅　南韓發射飛彈回應卻問題不斷引民憂

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據南韓SBS報導，南韓軍隊近日在發射飛彈時，不斷地出現嚴重問題，引發民眾擔憂。

南韓2日時為應對北韓越過北方界線（NLL）墜落的短程彈道飛彈（SRBM），南韓在向NLL以北發射飛彈回應的過程中接連發生了失誤，共兩枚飛彈發射失敗。

當時軍方表示，空軍派出KF-16戰鬥機投擲1枚Spice 2000導引炸彈，及F-15K發射2枚SLAM-ER空對地飛彈。根據韓聯社報導，軍方原先計畫發射兩枚Spice 2000導彈，但因座標設定錯誤，未能發射出第二枚，而為了達到3枚的發射數，原先試圖以F-15K發射兩枚SLAM-ER飛彈，但有一枚裝載過程出現問題，改由後備機發射。

另外，在本月2日時所舉行的「2022年飛彈射擊大會」上，一枚南韓國產中程飛彈「天弓」則是在飛行中於空中爆炸。

天弓在發射了約10秒後燃料耗盡，往海上飛行約25公里後爆炸。飛彈射擊大會上原定試射愛國者二型飛彈（PAC-2），第一枚發射成功，但第二枚卻在發射前，雷達卻顯示錯誤，因此並未進行發射。

10月4日時，南韓為回應北韓所發射的中程彈道飛彈，發射了「玄武-2」飛彈，但卻在發射後非正常飛行，墜落於自家部隊基地，隔日凌晨發射2枚「陸軍戰術彈道飛彈」（ATACMS）時，有一枚在飛行途中失去了追蹤信號。