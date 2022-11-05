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本週末台灣北部、東部天氣差！下週三以前降雨更明顯

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/11/05 11:05
（圖/中央社）

（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）由於東北季風增強，本週末迎面水氣增多，容易下雨，因此台灣北部、東部全為多雨天氣，其他地區天氣稍轉涼，至於下週一至三，台灣東方逐漸有低壓波動發展，將會使得東北部的降雨更明顯，好天氣最快要等週三過後。

根據中央氣象局，本週末（11月5日至6日）桃園以北、東半部有降雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨時間較長，有局部大雨發生的機率。南方雲系北移，新竹以南地區偶爾也有零星降雨。中部以北、宜蘭花蓮則天氣稍轉涼，氣溫下降。

此外，氣象局指出，本週末沿海、空曠地區及各離島仍須留意8-10級強陣風，浪也較大。今（5日）東北季風偏強，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、嘉義、台南、花蓮及台東沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

聯合報報導，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，雖然中南部不在迎東北季風的地方，不過這週末中南部有局部短暫雨的機會。柯聿寧說，台灣東方轉為高壓迴流、偏東風的環境，除了迴流帶來更多的水氣，海峽也持續有水氣移入西半部的狀況。

柯聿寧也說，預期明天下半天開始東半部的降雨會再逐漸增多，西半部仍有短暫雨的機率，不過雨勢相對較小，以飄雨或小雨為主。

柯聿寧表示，下週一到週三台灣東方逐漸有低壓波動發展，將會使得東北部的降雨更明顯，除了累積雨量容易達到大雨等級以上，也有短延時強降雨的機會。
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更新時間 : 2022-11-05 12:17 GMT+08:00

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