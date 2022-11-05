【快來登記農遊券4.0】最新祭出買600送600、買1200送1200超省優惠！在哪買、買什麼一次看

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）4日開始登記的農遊券4.0，改善上一個版本缺點，這次推出以600元為單位，買越多送越多等值禮券，只要於指定商家購買農委會指定12項在地農產品，並於農遊券APP登錄發票，就能夠獲得抵用券，而抵用券可用於全台3595間店家，包含生鮮店、觀光農場門票或套裝行程及餐點、花藝店、米行，甚至是各縣市伴手禮店等，使用面向超多元、折抵下來超優惠！活動時間為11月4日至12月25日止。

12項農產品有哪些？

行政院農委會這次以「農漁GO購購」為主題，主張幫助台灣在地農家，盼民眾多多支持本土產品。在本次農遊券4.0計畫中規定，只要於合作店家購買文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、臺灣鯛、柑橘類、鳳梨釋迦、蓮霧、鳳梨、虱目魚、鱸魚等12項國產農漁生鮮水果，且單筆消費滿600元(含)以上(不含使用農遊券金額)，登錄發票後，就能獲得600元農遊券，購買金額越高，相對應的抵用券金額也越高。

農委會說，每一張發票號碼限登錄一次，單筆消費可累進計算，以600元為倍數，取得農遊券之消費金額須為以上指定購買品項，而登錄單筆發票金額滿600元送600元農遊券，滿1200元送1200元農遊券，以此類推(不含使用農遊券金額)。

舉例而言，登錄2張消費金額分別為900元和1000元之發票，第一筆發票稽核無誤後將發送一組600元農遊券，第二筆發票稽核無誤後將發送第二組600元農遊券。

合作店家有哪些？

農遊券官網「去哪裡消費」專區，可以查詢到參與此次活動之合作業者，全台商家多達上千間，鄰里之間一定能找到可以使用此優惠的店家。在農遊券官網上，只要輸入縣市及鄉鎮市區，就能搜尋到附近的合作店家。

連鎖商店包含農會門市、聖德科斯、里仁商店、安永鮮物等，其他像是各大地區觀光或有機農場、農莊、海鮮店等，可以想像到的都可能是合作店家，只要條目上有顯示「農漁GO購購」，就適用此次活動，官網上還有顯示店家地址、電話與可接受付費方式，非常方便。

怎麼登錄發票拿抵用券？

根據農委會，於活動期間，在合作商家購買指定12項產品中任何項目，單筆消費滿600元(含)以上(不含使用農遊券金額)，透過農遊券APP掃描店家活動QRcode，完成發票登錄，主辦單位將陸續稽核發票登錄資訊，送出限量9萬份(送完為止)等值農遊券，採先登錄先領券。

農委會提醒，登錄成功並不代表一定可獲得農遊券，須依實際發送狀況為主。

至於時間，11月4日至11月8日登錄之發票，統一於11月11日下午5點領券。而11月9日後登錄者，於登錄後第三天下午5點即可領券。(例如：週一登錄，預計週四下午5點領券；週二登錄，預計週五下午5點領券)

農委會說，登錄發票後可至「個人專區>發票登錄紀錄」查看稽核狀態、預計發券日、實際發券日及實際發送票券張數。審核中代表主辦單位正在稽核您的發票登錄資訊。不符資格代表經主辦單位稽核您登錄的發票，消費品項或金額不符何活動規則。已發券代表此筆發票可獲得之農遊券已發送至您的票夾中。

其他使用說明

農委會官網指出，透過「農漁GO購購活動」所發送之農遊券，是額度600元的農遊券，指200元農遊券*3張。每張抵用額度為新台幣200元整，為100元2張，可分次抵用，且不可兌換現金或找零。使用期限至今年12/25。

另外，在「剝文旦吃石斑抽籤活動」所抽出之農遊券，每張抵用額度為新台幣200元整，為100元2張，可分次抵用，且不可兌換現金或找零。使用期限至今年12/05。

農委會說，這些抵用券在全台農遊券合作業者處消費皆可抵用，可參考官網「去哪裡消費」(合作業者清單)，抵用項目包含合作業者營業場域內之門票、各項農業體驗（含農事、生態、導覽、田園餐飲、個別營業場域內套裝遊程）活動、農漁特產品或伴手禮等。而獲得農遊券去消費的名單不限只有「農漁GO購購」的商家，是官網上顯示的3595間店家都能使用。

農委會也提醒，農遊券使用不可兌換現金、不找零、退券需整筆消費退券，亦不可販賣轉售，若經查證取消該票券資格。

其他詳細資訊請見官網說明。