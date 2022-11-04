3人遭虐死棄屍！猶如柬埔寨翻版 新北詐騙集團高薪誘騙求職者後囚禁虐待

（台灣英文新聞 / 社會組綜合報導）抿滅人性的求職詐騙、囚禁虐待竟也現蹤台灣！警方日前在淡水及桃園兩據點發現一詐騙集團，透過高薪誘騙吸引求職者從事詐騙工作，然而只要其表現不佳就會被虐打，甚至平時都用手鐐腳銬囚禁，最誇張的是竟有3人因此死亡，被棄屍在桃園龜山及日月潭風景區。

警方日前獲報在新北淡水與桃園中壢有詐騙集團以非人性方式對待求職者，兩據點個別發現26名與32名受害者，目前已逮獲16名嫌犯，不過在全案曝光前，已有3人不幸被虐身亡，警方已在桃園龜山山區尋獲2名死者遺體，另一名被棄屍在水里往日月潭台21線路上一座橋梁附近，警方不排除詐騙集團還有其他囚禁據點。

綜合媒體報導，嫌犯先在臉書（Facebook）等社群網站貼上徵才訊息，謊稱有5至20萬元高薪職缺吸引民眾應徵，只要提供帳戶就能當天領錢，當被害人面試交出存摺及證件時立即被沒收，直接遭囚禁在淡水新市鎮某社區大樓或是中壢區青峰路一棟民宅。

被集團吸收後，這些人的工作內容包含進行詐騙行為，並臨櫃申請網路銀行做為詐騙人頭帳戶，將詐騙所得匯入網銀帳戶再提取。根據一名女性房仲被害者口述，她看到可出租閒置銀行帳戶獲利的廣告，且當天辦好手續就可領錢，於是約與對方見面，未料最後竟被上銬、嘴塞毛巾拘禁，包括金融卡、存摺、手機與錢通通被收走，從10月14日晚間離家後就被關到現在。

該名被害者稱，嫌犯以監視器監控大家，小小的房間塞了27個人，只要有人交談就會被拖出去毆打、電擊或噴辣椒水，且一天只吃1到2餐，她都靠吃飯次數來算過了幾天；一開始是發便當，後來只能吃泡麵，且嫌犯疑似在餐點內下安眠藥，讓人昏昏欲睡、有迷幻的感覺。

另一名從事裝潢工作的男子說，自己是誤信了朋友的消息，以為只要提供帳戶就可領到現金，一樣是於10月中被騙到汽車旅館後即被轉移到一個社區大樓，手機、公司大小章與存簿都被拿走。

至於本案死者包含一名57歲林姓男子與45歲黃姓女子，兩人因罹患慢性疾病，在拘禁期間，未就醫也未服藥，最終在廁所吐血身亡，被裝進太空包丟進桃園市龜山山區。

警方最新追查到的死者是38歲黃姓男子，疑似在中壢據點從11樓墜樓死亡，被棄屍在水里往日月潭台21線路上一座橋梁附近。根據主嫌回憶供詞，是在日月潭山區的一座橋梁丟包到橋下，警方因而循線找到水里鄉第三公墓上方1公里處展開尋找，下午初步並未發現死者，而後又在台21線疑似棄屍處的橋梁上方，兩度進行垂降搜尋，依然未有所獲，明天將再行搜尋工作。