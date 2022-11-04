ITF台北國際旅展首日買氣旺 多位百萬刷手讓飯店單日創下千萬業績

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）ITF台北國際旅展今（4日）登場，有多位百萬刷手現身，因此第一天門檻百萬的滿額禮都已兌換完畢，各家飯店業者樂見千萬業績降臨，如老爺酒店集團現場銷售額就衝高到3,700萬，另外今年有多達7家航空公司參展，紛紛祭出超殺優惠。

報復性旅遊消費潮來臨？根據ITF，展期才開始第一天，老爺酒店集團就衝出3,700萬業績，其中有多位百萬刷手現身，晶華國際酒店集團也有3,000萬銷售業績，單筆最大宗訂單為總金額約250萬元的企業福委會代表；寒舍集團1,000萬；山富旅遊現場也創下1,334萬的營業額。

另外，ITF和銀行合作推出的多項信用卡滿額禮，於今（4日）上午11:30已兌換完畢，甚至連門檻百萬的滿額禮也兌換完畢，銀行紛紛緊急追加碼贈送其他好禮，ITF表示，想要週末逛展的民眾仍可把握機會。

ITF也指出，今年參與ITF國家主題館為近5年來最多，除了一定要有的日本館、韓國館、泰國館等，美國德州休士頓首度參展，而印尼、瑞士、以色列三個館也特別回歸展場。

根據ITF，日本館今年參展單位增加為去年兩倍，是最大的國家主題館，共有札幌、茨城、靜岡、北九州等55個單位，現場另有多項好禮，如北九州每日將抽出JR九州鐵路周遊券；德島縣11月6日將舉辦新景點說明會，只要參加便可獲得當地藍染特產。

在韓國館，只要在展區內完成系列關卡，即可體驗時下最流行的韓式拍貼機，現場還有特地從韓國飛來的新塗鴉秀、生動感CREW表演，展場也特地輸出BTS照片，吸引粉絲駐足。

不只如此，今年有多達7家航空公司參展，包含中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空亞洲萬里通、日本航空以及越南航空。華航優惠包括台北-宿霧TWD 4,800元起，台北-峴港TWD 6,500元起，台北-清邁TWD 7,000元起，日本線則是台北－琉球 7,566元 起，台北－東京10,947元起，民眾於現場使用LINE Pay付款更能享滿額千元折扣。

台灣虎航推出全線促銷單程未稅1,299元起優惠價，旅展現場購票還有機會再享票價88折，以及每日展場限定的成交好禮。國泰航空只要於展期購買特定航線機票，最高可享3,000元折扣；現場購買機票或香港迪士尼套票，還可參加「買票送票活動」，有機會將免費機票、住宿券帶回家。

長榮航空則特別打造擬真機場自助行李托運櫃台，讓民眾宛如置身機艙，提前熟悉出國登機步驟，票價促銷方面則推出台北－成田11,096元起、台北－維也納直飛23,905元起等超值優惠。現場加入長榮航空官方LINE帳號，還可享受一杯道地德國柏克金啤酒。

首度參與ITF的星宇航空，在現場展示從未曝光過的「A350-900 全艙等旗艦座艙」，並推出全航線不限艙等9折優惠，還加贈航點杯、行李束帶、帆布袋等好禮。日本航空則推出台北-日本線來回機票未稅7,998元起、日本國內線航段0元、日本現轉機停點費0元等優惠。越南航空則推出會員官網購票即享有兩倍里程回饋，年底前出發的班機更享有95折。

此外，今年旅展將有藝人受邀到旅展現場，根據ITF，客委會明（5日）邀請到超人氣演員連俞涵於下午3點半出席，分享客庄旅遊私人景點；泰國館也有「歡樂節慶舞與長劍表演」、帛琉館「帛琉傳統舞蹈」等。想要趁旅展規劃下一趟旅程、買便宜機票、餐券、住宿券、泡湯券等民眾，不妨把握週末到南港逛逛。