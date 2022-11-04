中共政府擴大辦理國企民企「合營」 學者批：退步到毛時代計劃經濟

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）中國國家市長監管總局日前批准中國聯通、騰訊產業創投以及阿里巴巴等公司與國企成立合營公司，顯示公私合營是一個發展方向，不過有歷史學者指出，這項政策有如倒退到毛澤東時代的計劃經濟、公私合營、人民公社，中國經濟恐由此與美國拉大距離。

自由亞洲電台報導，中國大型國企聯通創投與騰訊創投新設合營企業獲批，雖官方表示不會改變股權變更，但民間仍認為這就是在實現「騰訊公司國有化」。報導指出，杭州學者常玉本3日接受訪問表示，國資早已進入這些民營企業，民企國有化的步伐正在加快。

常玉本說「現在都知道公私合營是一個方向。二十大之前，他們反對資本無序擴張，不准民營企業做大。二十大後，很多事情可以加速了，可以大刀闊斧去做，因為沒什麼顧忌了。」

不只是騰訊，中國電信與阿里巴巴、上海移動與京東科技日前亦簽署了合作協議。報導指出，歷史學者宋永毅認為，這說明習近平要倒退到毛澤東時代的計劃經濟、公私合營、人民公社，由此經濟發展很快會產生滑坡。

宋永毅表示，回顧歷史，文革結束後，國和世界先進國家差距拉大至20到30年，他說「如果習近平要大規模倒退，科技水平、工業發展、國民經濟，幾年差距就拉開。」「因為你要搞倒退，美國就不用擔心會被趕上。前進很難，倒退很容易。」

而這次的擴大合營，追根究底就是中共通過對企業所有制、各種政策以及市場規則的改變，對國家安全、資本安全、資金安全的大型民營企業進行管控。

自由亞洲電台指出，多位行業分析師認為，中國聯通的混改早已落定。時事評論人士馬聚說，這是明年「大動作」之前的「熱身」。他說：「今天對包括聯通和騰訊合作，移動與京東合作，就是要完全掌控物資流動、信息流通，網絡對他們來講都屬於國家安全範疇。用這種方式控制這些公司就和1953年的公私合營一模一樣。」

中國聯通等與騰訊等民企進行「混改」合營，即國企引入民企的資本和技術，讓國企增加競爭力和活力，國企的股權呈現多方持股來參與市場競爭。

北京獨立學者吳強在自由亞洲電台的訪問中也表示，這個合營的策略是政府在混合經濟，朝著節制資本等戰略控制方面，繼續推進。

他說，二十大高層人事變動，「表明新一屆政府的價值取向。二十大強調黨內不得有人為利益集團代言，隨著人事調整，以及黨內對定於一尊領導地位的形成，對這些大平台公司某種形式的保護以及代言的障礙已經移除了。」