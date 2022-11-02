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「星宇展星兒樂旅學」在淡水分館　結合淡水女路和馬偕行醫興學故事

馬偕博士變身為阿給美食和虎克船長　洪蘭教授將講座神經元與大腦藝術創作

By 台灣英文新聞
2022/11/02 17:32
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

「咦？馬偕博士的鬍子怎麼變八爪章魚的觸鬚呢？」「才不是呢，他的鬍鬚是淡水阿給的冬粉絲！」觀賞者七嘴八舌討論著，這些作品是出自一群自閉症的星兒，在他們經歷了淡水女路、馬偕博士來台傳教、行醫、興學150周年故事之後，利用他們豐富的想像，創作出不同樣貌的馬偕博士和淡水人文風景，在淡水圖書分館舉辦「星宇展-星兒樂旅學」，即日起展至11月27日，歡迎各界觀賞，並給星兒打氣。

台灣星奇兒創藝協會指導老師陳穎君表示，非常感謝社會局補助經費、文化局市圖館提供場地，以及淡水旅學堂、淡水中正小作所和服務利他促進會等全力協助，使俗稱「星兒」自閉症青年的創作，能被外界看見，甚至受邀將到美國鳳凰城和德克薩斯州舉行雙洲巡迴展。

帶領自閉症青年旅學兼走讀的淡水旅學堂吳峻毅老師表示，今年是加拿大馬偕博士在淡水上岸的150周年紀念，他來台傳教兼行醫，建立了北台灣第一座教會，也開辦了偕醫館，四處行醫，深入部落，一生幫台灣人拔了21,000顆蛀牙；更了不起的是娶了在地八里女子張聰明，創辦了牛津學堂和全台首座女學堂，1901他化為台灣的芬芳泥土，對後人的影響迄今未衰。

這群星奇兒便從淡水女學堂出發，走入烏來泰雅族部落，翻過福山，到當年來女學堂求學的宜蘭噶瑪蘭族領地，體驗馬偕傳教行醫興學之路，再將自己的旅行觀察和體驗化為藝術創作，沿途並有導演江昱德做影像紀錄，剪輯成「光的故事」。

陳穎君表示，星兒只是不擅與人交際，但他們內在的思維和想像力是非常豐富的，像是只給馬偕博士畫像，和馬偕引入台灣的蔬菜種子如番茄、胡蘿蔔、高麗菜，以及淡水在地美食阿給、魚丸、鐵蛋、透抽等美食元素，每位星兒就能創作出各具特色的藝術作品，甚至融入教堂、鐘樓、淡水暮色等自然風景，這些作品再拓印到帆布袋，便成了文創商品，若結合在地旅遊、淡水輕軌等開拓市場，也可以幫助星兒自立。

陳穎君說，有些星兒將基督教五餅二魚的故事融入馬偕的臉譜，將馬偕的眉毛畫成魚，嘴巴畫成餅等創意，受到中華復興藝術研究會高齡94歲李可梅國畫大師、李德珍老師的推薦，以及美國僑界、藝術界的青睞，這也是明年3月要赴美國雙洲巡迴展的緣由。

在11月1日開展的首日，台灣星奇兒創藝協會的星兒與淡水中正小作所的學員，一起用台語、英語、日語、甚至噶瑪蘭語說:「謝謝您！馬偕博士！」也分別用這四種語言做淡水旅學之路簡單導覽，令來賓為之驚艷。 社會局專委林坤宗、市圖總館長王錦華等人到場鼓勵，服務利他促進會理事長陳昌嶼並帶領淡水獨居長輩與星兒互動，由星兒教長輩和小作所學員一起做禪繞畫等藝術體驗。

這次主題展也邀請到國內外認知神經科學專家洪蘭教授，將於11月12日下午2點在淡水分館演藝廳，以「慢飛天使大腦科學教養常識」舉辦親子講座，探討鏡像神經元啟發大腦的藝術創作，歡迎民眾踴躍參加。

更新時間 : 2022-11-04 18:01 GMT+08:00

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