中南美洲友邦婦女參訪坪林區農會田媽媽及體驗茶鄉之美

新北市政府農業局為推廣本市「田媽媽」， 與財團法人國際合作發展基金合作辦理友邦技職訓練計畫， 並媒合我國在中南美洲5個邦交國家(巴拉圭、瓜地馬拉、貝里斯、 聖克里斯多福及尼維斯、洪都拉斯)婦女於今(2)日參訪本市坪林 區農會田媽媽快樂農家米食餐飲坊-農村小廚， 由田媽媽成員們親自掌廚，將坪林區最出名的包種茶入菜，分享製作 過程及品嚐當地美食，同時安排至坪林區知名鬍鬚茶園體驗採茶及欣 賞茶鄉之美。

為輔導各地辛勤努力又有著精湛手藝的農家婆婆媽媽們， 運用個人專長及團隊經營力量開創其品牌，以田園料理及地方特色農 產品加工、米麵食餐點為主軸， 藉由地方農民團體協助結合當地休閒旅遊， 發展為在地旅遊之美食料理，輔導成立「田媽媽」。本次財團法人國 際合作發展基金會辦理友邦技職訓練計畫，因受訓學員均為婦女，新 北市府藉由安排參訪本市坪林區農會「田媽媽」，讓友邦婦女增進職 業技能，同時向國際行銷「田媽媽」品牌及組織運作情形。

此次參訪行程也安排至本市坪林區農會文化館品嚐香濃醇韻包種茶， 並至坪林鬍鬚茶園體驗採茶製茶過程，該茶園位於坪林北宜公路34 公里處，在地經營多年，是許多行家的口袋名單。鬍鬚茶園從清末民 初在文山坪林地區開始種茶，以產製文山包種茶聞名， 迄今已有百年歷史，茶園採有機肥施肥並讓茶適度休耕， 因此培植出兼具口感、香氣、水相及濃醇感的茶葉，加上良善的茶園 管理，更營造出獨特的茶園風光，是坪林區在地茶葉的代表品牌。

農業局長李玟表示，該市除坪林區農會外，還有石門、三峽、瑞芳、 石碇區等農會及貢寮區漁會，總計6區農漁會成立「田媽媽」，農業 局協助坪林區農會輔導田媽媽班員成立快樂農家米食餐飲坊， 開創農村新副業，運用在地新鮮食材及三低一高的健康烹調的概念， 研發各種可口且具地方特色的料理， 所使用食材大都直接取材田媽媽成員自家農田或農會優質農產品， 落實地產地銷特色餐飲。歡迎民眾們能到各區農漁會田媽媽體驗，並 享用當地特色餐點，帶動在地消費經濟，創造更多就業機會。

照片來源：新北市政府農業局提供