世界球后戴資穎代言中華電信5G　

中華電信今(2)日宣布，由世界球后戴資穎代言「中華電信5G」 品牌並推出全新形象廣告影片， 這也是球后戴資穎繼代言中華電信大4G「第一不只是速度， 是信念」再次代言中華電信行動品牌。 廣告影片除了有小戴熟悉的揮拍、 殺球英姿更注入了小戴一路征戰與家人的情感及依賴， 並延伸到對中華電信行動品牌的信任與依賴。

影片中一開始可見到小戴91歲的阿嬤細心的在幫小戴準備球拍，小 戴：「關鍵時刻，握著阿嬤幫我準備的球拍，讓我更有把握贏球」， 阿嬤是小戴到世界各地出賽最思念的家人， 傳遞著家人的支持是小戴征戰世界賽事的定心丸。 中華電信多年來持續建設，以全台超順、超穩、 超快的行動網路好口碑獲千萬客戶的信賴，力挺球后征戰世界、 成為聯繫親朋好友的堅強後盾，長期使用中華電信的小戴，以「家人 的愛是多年的依賴，就像我多年以來依賴中華電信」、「 最疼我的家人，最挺我的中華電信」深刻詮釋千萬客戶對中華電信的 期許及長久的信任及依賴。

由小戴代言拍攝的中華電信5G全新形象廣告， 即日起於各大電視新聞台播出，同步於YouTube【中華電信】 頻道搶先看！

忠實球迷照過來！11月7日起至11月27日， 中華電信將於北捷板南線數位列車，打造「順、穩、快」 三大戰隊專屬沉浸式車廂體驗活動， 除可看到小戴5G全新形象廣告， 乘車民眾只要搭上任一活動專屬車廂後加入CHT LINE官方帳號並完成小戴專屬問答即能獲得積分， 就有機會從分數最高的「順、穩、快」 戰隊車廂抽中iPhone14，趕快號召親朋好友一起加入！另， 拍車廂炫照上傳至中華電信行動學園粉絲團或IG官方帳號(@ cht_Official)，亦有機會獲小戴限量簽名照、 限量簽名球衣。

中華電信榮獲Speedtest®最新公布台灣首座「 連續五年台灣行動網速冠軍」，並再度蟬聯Speedtest® 2022上半年台灣「5G網速第一名」、「行動網速第一名」 共3項大獎，行動網路品質備受肯定！中華電信將持續以「 永遠走在最前面」的企業核心價值， 以多元超值的資費方案與精采5G應用娛樂服務，搭配NO. 1的行動網路品質，成為消費者最安心、最信賴的領導品牌！