JR東日本大飯店台北 ITF旅展現場快閃優惠

2022ITF台北國際旅展為期四天11/4-11/7在南港展覽館舉行，JR東日本大飯店台北(展攤位置I1303)，除了推出年度超值餐飲與住宿優惠，開幕以來獲得饕客佳評如潮的鉑麗安全日餐廳旅展現場推出自助餐券快閃優惠999元(原價1480+10%)，旅展首日中午十二點及每日上午十點、下午三點每個場次限量50名，每位限購2張。

由日籍總主廚-芦浦隆二 主持的Brilliant鉑麗安全日餐廳，以多國美食料理為主要風格，提供各地異國風味與日本東北的經典料理。半開放式廚房及多道現作料理，以西式套餐的基礎架構呈現自助餐的精緻餐點，除了異國美食更提供多道經典台式、日式料理及及精緻甜點、冰淇淋等。除了舒肥6小時後爐烤的英式牛排及海鮮百匯，12月份菜色推出龍蝦一品料理，餐檯菜色還有威靈頓牛排、孜然羊排、橫手炒麵等多道經典菜色。趁著ITF台北國際旅展搶攻饕客優惠「鉑麗安平日午晚餐自助餐券」雙人券2,500元、單人券買5送2旅展價8,000元(原價1,480元+10%/每位)。一樓大廳酒吧PLATFORM月台町也推出平日雙人下午茶旅展價1,190元 (原價1,400元+10%)，每位可享用15道甜、鹹組合的點心及飲品，超級豐富。

資歷30多年獲得中華與歐洲廚藝金牌榮耀的主廚-楊德興主持的凱華樓中華料理一口氣推出適合闔家團圓、聚餐、尾牙的超值優惠券，「磐龍宮殿御膳」雙人套餐3,088元(原價3,960元+10%)、「中唐燒尾鴨合宴」四人套餐7,999元(原價9,999元+10%)，絕對超值。更別錯過旅展優惠期間推出早鳥優惠的凱華樓開運年菜，榮獲2022年度評比為銀賞，適合15-20人份的18公斤巨無霸佛跳牆所推出的聚寶盆福氣年菜組合優惠價17,888元(原價19,888元)、也有適合6人小家庭的闔家歡年菜組合早鳥優惠8,888元(原價9,999元)，或是嚐嚐鮮可訂購6人份的發財佛跳牆早鳥優惠2,580元(原價2,880)

HAYASE日本料理餐廳則由來自日本東北仙台大都會飯店的HAYASE餐廳料理長-郡司行雄來台駐點，餐廳以仙台早期城堡小鎮為主題設計，餐廳內設有懷石料理區、割烹用餐櫃枱、鐵板燒用餐區，此外另有六個分別可容納四名到八名的包廂可供使用。此次推出割烹懷石料理午餐套餐兩客4,400元(原價4,960元+10%)及鐵板燒料理午餐套餐兩客5,600元(原價6,400元+10%)，搶優惠就趁現在。

住宿券部分更是優惠盡出，還沒安排出國可先來JR東日本大飯店台北先行感受滿滿的日式氛圍，「都會客房一泊一食住宿券」含鉑麗安自助式早餐旅展優惠價3,600元、「都會客房一泊二食」住宿券優惠價5,900元，可享鉑麗安自助式晚餐，此外還有「行政尊榮客房一泊一食住宿券」含兩客早餐及行政酒廊禮遇，優惠價5,600元，相約朋友、同事一起團購還享住宿券買十送一。

11月4日至11月7日在南港展覽館ITF台北國際旅展JR東日本大飯店台北(展攤編號I1303)現場消費滿額有限量泰迪熊讓你帶回家之外，還有現場不定時推出有獎問答、打卡送好禮等活動邀請大家一起來一起來搶購享多重好康。