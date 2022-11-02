綠能重啟攻勢　帶動富邦全球ESG綠色電力ETF表現

美國10/26公布前一周原油出口數字創紀錄，帶動油價走揚， 傳統能源價格維持高昂持續利好綠電相關概念股，富邦ESG綠色電 力(00920)ETF追蹤的ICE FactSet全球綠能ESG指數自10/20至10/31大漲 10.07%。該ETF經理人洪珮甄表示， 綠電產業在政策驅動下，長期上行趨勢明確，建議短線投資人， 可就近期財報激勵與情緒反轉時點進行波段操作， 長期投資人亦可進場佈局，以獲得長期能源轉型投資收益。 (註：指數資料為過去歷史表現，僅供參考， 過去走勢不代表未來走勢，亦非本基金走勢及未來績效之保證。)

時序逐漸邁向冬季，傳統熱燃油需求旺季即將到來， 加上俄烏戰爭開戰至的9個月，所導致的能源危機問題更加嚴峻。 國際能源署(IEA)近期表示，全球液化天然氣的供應吃緊， 再加上產油國減產，將加速能源轉型朝向綠色能源的發展， 而歐洲各國降低對俄羅斯能源依賴的問題也更加迫切， 能源相關政策也持續出台利多不斷。 綠色能源將是未來能源發展的主流趨勢， 相關產業市場脈動與投資標的在長期投資上相當值得留意。

洪珮甄表示，ICE FactSet全球綠能ESG指數經過9月中旬回調後， 近日重拾攻勢，表現更優於大盤，由於正值財報周， 相關成分股在優異財報數字陸續公布下，支持漲勢， 如第一大成分股美國最大太陽能微型逆變器廠商Enphase Energy, Inc.，10/25美股盤後公佈第三季財報， 表現優於市場預期，主要受益於全球需求的持續強勁(尤其在歐美地 區)，推升了第三季營收創下新高，季營收則從3.515 億美元攀升至 6.347 億美元，優於分析師預計的 6.159 億美元，同時上調了第四季的財測，第四季度收入預測為 6.8 億美元至 7.2 億美元，亦優於過去市場的預測值。整體來看， 該公司今年以來表現逆勢大漲40%以上。(註： 以上個股非推介股票，僅為示意參考， 實際投資需視當時指數成分而定，投資人需衡量自身投資風險。)

此外，第二大成分股—韓國電動車電池領導大廠Samsung SDI 10/26公佈的第三季度營收與營利，皆優於分析師平均預期， 創歷史新高。其營業利潤為5658.8億韓元，同比增長52%， 優於彭博預期值4758.3 億韓元。銷售額達5.37 萬億韓元，同比增長 56%，亦優於市場預期的 5.19 萬億韓元。整體來看，今年以來股價表現仍有正報酬， 顯著優於收跌的大盤表現。(註：以上個股非推介股票， 僅為示意參考，實際投資需視當時指數成分而定， 投資人需衡量自身投資風險。)

綜上所述，顯示在金融市場動盪、景氣出現疑慮之際， 太陽能及新能源動車等綠電相關趨勢產業， 基本面上仍相對具備支撐，表現有望優於大盤表現。 因此洪珮甄建議，在國際股市跌深之際，基於未來長期趨勢利多， 投資人可逢低分批或定時定額進場做適度布局， 以掌握未來趨勢表現。

近一周各國際市場指數表現

指數名稱 漲跌幅(%) ICE FactSet全球綠能ESG指數 10.07 道瓊指數 7.91 S&P500指數 5.62 MSCI世界指數 5.42 道瓊歐洲600指數 3.37 台灣加權股價指數 0.03

資料來源：Cmoney、富邦投信整理；資料日期：2022. 10.20~2022.10.31

註：指數資料為過去歷史表現，僅供參考， 過去走勢不代表未來走勢，亦非本基金走勢及未來績效之保證。