重啟學生閱讀力！2022國際閱讀教育論壇在新北　兼顧實體與線上學習

新北市教育局與《天下雜誌》教育基金會今(2)日在 國立臺灣圖書館演藝廳舉辦「2022國際閱讀教育論壇」，以「 重啟閱讀，擁抱大學習潮」為題，吸引450名教師前來朝聖。

教育局副局長歐人豪表示，閱讀素養能力，是一切學習的根基， 新北市一直以來將提升學生閱讀能力列為重要教育政策， 更重視基礎學力的深耕，近兩年疫情嚴峻，實體與線上學習交錯， 造成學習中斷，許多學生錯過了該有的基礎學習， 特別是低年級和弱勢兒童，學習損失最大。為彌補這「失落的兩年」 ，新北市除了提供教師疫情期間的教學與評量指引， 更關注學生學力檢測與科技化評量的檢測結果， 如何有效提升孩子的閱讀能力，避免因疫情衝擊， 出現學習損失或惡化，這項關鍵任務，無論是家長、老師、 學校領導人、教育行政人員，都不能、也不該缺席。

新北市各校開始逐步規劃實體閱讀活動， 希望盡早回復往日校園熱絡的閱讀氛圍； 透過掌握世界脈動與數位潮流，融入雙閱讀素養並建立系統性課程， 運用智慧適性閱讀(Smart Reading)的大數據提升閱讀力，依學生能力推薦書單， 改善學生閱讀偏食的狀況，藉以提高學習效率。

《天下雜誌》教育基金會16年來前瞻國際教育發展新趨勢， 邀集國內外教育專家學者，由General Assembly亞太區副總裁暨營運長Dr. John Fong、英國國家教育研究基金會麗茲．翠絲特（Liz Twist）、英國教育捐贈基金會執行長貝琪．法蘭西絲（Bec ky Francis）、清華大學柯華葳教授閱讀研究中心主任陳明蕾教 授，分享成功經驗，從美國「國家教育進展評測」（NAEP）今年 9月最新公布的數據發現，學齡孩子的數學與閱讀分數，出現了30 年來最大幅的下滑，疫情之下，學童的閱讀力正在下降。 今日透過論壇鼓勵教師們融合線上與實體的學習經驗， 在恢復實體教學的此時，共學、共備、共讀、共成長， 攜手為孩子打造新世代的閱讀力。

五股國小閱推教師蕭玉佳表示，參與實體論壇掌握國際趨勢、 和閱讀同好分享，顯示教學與生活正在復原。 聯合國教科文組織建議，確保孩子掌握基礎、強化學習扶助、 提高學習效率，三大行動加速恢復學習，其中加強閱讀更是首要； 參與論壇的積穗國小胡慧如老師表示， 世界各國在疫情之下的教學困境，和臺灣大同小異， 這次論壇看到英美重啟閱讀的作法，透過共讀， 理解閱讀文本也經過實證能提升閱讀力， 閱推教師社群將透過跨校教共學，找出適合臺灣學生的教學策略。

教育局表示，新北市推動閱讀教育多年，已有豐碩成果， 今年已完成全市273所學校的圖書館改造、設立26座社區共讀站 ，每年也補助學校充實圖書館藏，並攜手國立臺灣師範大學，透過智 慧適性閱讀平臺的測驗結果， 呈現學生各個閱讀能力面向的強處與可強化之處， 再加上適性教學策略和建議書單， 學生閱讀理解各個面向的成績都有顯著進步，111學年度參與之國 中小學生達2萬6,000名； 新北市教育局也致力推動校校有閱推教師， 未來更將推動智慧化圖書館，運用科技輔助閱讀， 讓新北孩子的智慧選書、聰明閱讀，閱讀力大躍進。