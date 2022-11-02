重啟學生閱讀力！2022國際閱讀教育論壇在新北　兼顧實體與線上學習

新北市教育局與《天下雜誌》教育基金會今(2)日在國立臺灣圖書館演藝廳舉辦「2022國際閱讀教育論壇」，以「重啟閱讀，擁抱大學習潮」為題，吸引450名教師前來朝聖。
教育局副局長歐人豪表示，閱讀素養能力，是一切學習的根基，新北市一直以來將提升學生閱讀能力列為重要教育政策，更重視基礎學力的深耕，近兩年疫情嚴峻，實體與線上學習交錯，造成學習中斷，許多學生錯過了該有的基礎學習，特別是低年級和弱勢兒童，學習損失最大。為彌補這「失落的兩年」，新北市除了提供教師疫情期間的教學與評量指引，更關注學生學力檢測與科技化評量的檢測結果，如何有效提升孩子的閱讀能力，避免因疫情衝擊，出現學習損失或惡化，這項關鍵任務，無論是家長、老師、學校領導人、教育行政人員，都不能、也不該缺席。
新北市各校開始逐步規劃實體閱讀活動，希望盡早回復往日校園熱絡的閱讀氛圍；透過掌握世界脈動與數位潮流，融入雙閱讀素養並建立系統性課程，運用智慧適性閱讀(Smart Reading)的大數據提升閱讀力，依學生能力推薦書單，改善學生閱讀偏食的狀況，藉以提高學習效率。
《天下雜誌》教育基金會16年來前瞻國際教育發展新趨勢，邀集國內外教育專家學者，由General Assembly亞太區副總裁暨營運長Dr. John Fong、英國國家教育研究基金會麗茲．翠絲特（Liz Twist）、英國教育捐贈基金會執行長貝琪．法蘭西絲（Becky Francis）、清華大學柯華葳教授閱讀研究中心主任陳明蕾教授，分享成功經驗，從美國「國家教育進展評測」（NAEP）今年9月最新公布的數據發現，學齡孩子的數學與閱讀分數，出現了30年來最大幅的下滑，疫情之下，學童的閱讀力正在下降。今日透過論壇鼓勵教師們融合線上與實體的學習經驗，在恢復實體教學的此時，共學、共備、共讀、共成長，攜手為孩子打造新世代的閱讀力。
五股國小閱推教師蕭玉佳表示，參與實體論壇掌握國際趨勢、和閱讀同好分享，顯示教學與生活正在復原。聯合國教科文組織建議，確保孩子掌握基礎、強化學習扶助、提高學習效率，三大行動加速恢復學習，其中加強閱讀更是首要；參與論壇的積穗國小胡慧如老師表示，世界各國在疫情之下的教學困境，和臺灣大同小異，這次論壇看到英美重啟閱讀的作法，透過共讀，理解閱讀文本也經過實證能提升閱讀力，閱推教師社群將透過跨校教共學，找出適合臺灣學生的教學策略。
教育局表示，新北市推動閱讀教育多年，已有豐碩成果，今年已完成全市273所學校的圖書館改造、設立26座社區共讀站，每年也補助學校充實圖書館藏，並攜手國立臺灣師範大學，透過智慧適性閱讀平臺的測驗結果，呈現學生各個閱讀能力面向的強處與可強化之處，再加上適性教學策略和建議書單，學生閱讀理解各個面向的成績都有顯著進步，111學年度參與之國中小學生達2萬6,000名；新北市教育局也致力推動校校有閱推教師，未來更將推動智慧化圖書館，運用科技輔助閱讀，讓新北孩子的智慧選書、聰明閱讀，閱讀力大躍進。