（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）朝鮮半島近來又充斥濃濃火藥味，北韓不滿南韓與美國聯合軍演，接連進行砲擊、數十枚飛彈試射，甚至派180架軍機升空，挑釁意味十足。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）3日警告，北韓若對美國或其盟友發動核武攻擊，就是金氏王朝的終結之日。

綜合衛報、美聯社報導，根據美方釋出的韓美聯合公報，奧斯汀與南韓國防部長李鐘燮會晤時表示，「北韓若對美國、美國的盟友夥伴進行核武攻擊，包括使用非戰略核武，就是金正恩政權覆滅之日。非戰略核武意指低當量的戰術性核武。

類似的用詞，也出現在上周公布的美國國防戰略。該文件指出，美方清楚認知到北韓的核子、化學武器、飛彈及常規武器所帶來的威脅。特別要點出的是，讓金氏政權認清，使用核武會招致嚴重後果，該政權斷無倖存的可能。

曾任陸軍將領的奧斯汀向記者表示，與李鐘燮進行了討論，內容包括北韓如何持續採取挑釁、破壞的舉措，值此緊張升高之際，美韓聯盟猶如銅牆鐵壁。奧斯汀重申，美國對北韓有防禦承諾，會採取包括核武、常規武器與飛彈等戰力協防。

美國與南韓今年重啟了前總統川普（Donald Trump）任內喊停的朝鮮半島大規模聯合軍事演習。川普在任時，一意與北韓拉近關係，兩度川金會，但推行朝鮮半島無核化的進程卻告失敗，他要求南韓支付駐韓美軍花費一事，也使雙邊關係一度緊繃。美韓10月底展開的「警戒風暴」（Vigilant Storm）聯合空中軍演，出動了240架軍機、逾1,600架次，是歷來最大。

北韓若對美國或盟友核武攻擊 美防長：金正恩政權覆滅之日