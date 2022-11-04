中華電信5G科技協助文化產業展現新面貌 攜手黃金博物館 打造XR應用新體驗

新北市立黃金博物館座落於瑞芳區金瓜石山城裡，其擁有豐富的歷史人文與自然資產，近年積極透過科技創新與互動展演整合，打造成為全民科普學習的體驗基地。今年更攜手中華電信全新推出「5G XR體驗導覽」打造礦坑虛實體驗，於今（4）日18周年館慶當日與各界貴賓一同點亮大地館的礦石造型藝術燈，象徵博物館發展結合科技應用的新階段。
此次黃金博物館打造之「5G XR體驗導覽」，主要提供「VR深入礦坑」與「沈浸式投影-流金時光」兩大虛擬實境體驗，將曾經發現富金礦的真實故事，轉化為一場奇幻的冒險體驗。在「VR深入礦坑」體驗中，透過整合多模式感官設備台車，搭配VR眼鏡透過虛擬實境技術，帶領民眾進入坑道體驗並進行遊戲互動，並在過程中學習認識過往的坑道生活、環境、開採過程及知識，深入了解礦業文化與意涵。另外，在「沈浸式投影-流金時光」展示中，藉由高解析5G互動沈浸式投影，以水金九地區四種具代表性的礦產，將其視覺化為粒子情境式大型投影互動牆，以「淘金」作為互動故事基礎，導引觀眾認識水金九地區獨特的礦產資源與人文風情。中華電信與黃金博物館協同合作，整合5G技術的高頻寬、低延遲的特性，除了讓現場民眾體驗感受更為即時與迅速外，還能更加便捷地閱覽各種礦物高解析度3D掃描的數位資料。
中華電信執行副總吳麗秀強調，中華電信正積極推動5G網路與文化科技整合，協同文創業者推動文化科技的數位轉型，提供豐富的沉浸式體驗及趣味互動，賦予更多教育意涵，並於今年建立許多5G創新應用實證。例如，配合多個縣市政府場域的沈浸式體驗，讓參與民眾印象深刻，像在桃園高鐵站內的公共場域，民眾可利用5G手機控制LED展示桃園市3D虛擬場景，以俯視角度切換不同的桃園知名地標及沉浸於日夜光影的變換；在高雄駁二特區，與高市府合作打造全台首創「5G數位噴漆塗鴉」，手機結合感壓裝置、透過噴漆APP，民眾彷彿真的手持噴漆罐在牆上塗鴉一樣，便可在大型LED 牆上盡情地噴漆創作，親身體驗5G科技結合藝術所創造的新世代文化。
在古蹟及博物展館，中華電信自主開發了web AR擴增實境新技術，於台南赤崁樓展廳，利用5G平板AR掃描實景，屏幕畫面就能呈現實景結合3D動畫，展出台灣由荷據、日治、到民國的年代演進；在國發會檔案管理局『臺灣鹽業檔案特展』中，手機透過web AR掃碼就會跳出導覽人員的數位分身，以AR科技輔助真人向來賓介紹展出內容。
另外也結合影視展演的應用合作商如三立集團、佐臻、夢想動畫等，一起打造全台最新5G MR互動科技實境秀舞台，演唱會現場的粉絲配戴AR智慧眼鏡，呈現出虛擬與真實世界的交互結合的實體演唱及Live線上演唱會；在桃園藝文中心的動力火車演唱會，也運用720全景攝影及5G科技，來賓配戴VR眼鏡如臨舞台現場，並參與現場趣味互動。
而異地共演則是最吸睛的文化科技應用展現。中華電信運用自主研發的「音樂盒子」及5G專網，連結兩廳院及大稻埕老街，協助文創業者建立四地共演的網路環境，推動文創活動實現遠距共同創作的多元性，並已成功演出多個場次。在中華電信高雄及台北兩處門市，同步展出全台首創的「5G異地AR虛實共奏」活動，結合AI體感深度感測器捕捉動作，加上AR偵測的準確疊加，並加入可操控的溫妮數位分身3D模型，透過即時解析與合成遠端2K影像等技術無縫鏈結北高兩地，是世界首創的5G應用，民眾無須穿戴任何裝置就能現場體驗。
因應未來文創應用的數位內容需求逐步提高，中華電信5G企業專網服務提供客製化的網路頻段，結合全台唯一的5CA技術，將充分保障各種類型應用所需穩定的行動網路。藉由此次中華電信與黃金博物館合作的成功經驗，將5G科技與文化藝術進行整合，期待未來與更多展演藝術中心及博物館合作，讓民眾透過這些場域能感受5G創新應用帶來更豐富的生活體驗。
照片由中華電信提供