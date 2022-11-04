中華電信5G科技協助文化產業展現新面貌 攜手黃金博物館 打造XR應用新體驗

新北市立黃金博物館座落於瑞芳區金瓜石山城裡， 其擁有豐富的歷史人文與自然資產， 近年積極透過科技創新與互動展演整合， 打造成為全民科普學習的體驗基地。今年更攜手中華電信全新推出「 5G XR體驗導覽」打造礦坑虛實體驗，於今（4） 日18周年館慶當日與各界貴賓一同點亮大地館的礦石造型藝術燈， 象徵博物館發展結合科技應用的新階段。

此次黃金博物館打造之「5G XR體驗導覽」，主要提供「VR深入礦坑」與「沈浸式投影- 流金時光」兩大虛擬實境體驗，將曾經發現富金礦的真實故事， 轉化為一場奇幻的冒險體驗。在「VR深入礦坑」體驗中， 透過整合多模式感官設備台車，搭配VR眼鏡透過虛擬實境技術， 帶領民眾進入坑道體驗並進行遊戲互動， 並在過程中學習認識過往的坑道生活、環境、開採過程及知識， 深入了解礦業文化與意涵。另外，在「沈浸式投影-流金時光」 展示中，藉由高解析5G互動沈浸式投影， 以水金九地區四種具代表性的礦產， 將其視覺化為粒子情境式大型投影互動牆，以「淘金」 作為互動故事基礎， 導引觀眾認識水金九地區獨特的礦產資源與人文風情。 中華電信與黃金博物館協同合作，整合5G技術的高頻寬、 低延遲的特性，除了讓現場民眾體驗感受更為即時與迅速外， 還能更加便捷地閱覽各種礦物高解析度3D掃描的數位資料。

中華電信執行副總吳麗秀強調， 中華電信正積極推動5G網路與文化科技整合， 協同文創業者推動文化科技的數位轉型， 提供豐富的沉浸式體驗及趣味互動，賦予更多教育意涵， 並於今年建立許多5G創新應用實證。例如， 配合多個縣市政府場域的沈浸式體驗，讓參與民眾印象深刻， 像在桃園高鐵站內的公共場域， 民眾可利用5G手機控制LED展示桃園市3D虛擬場景， 以俯視角度切換不同的桃園知名地標及沉浸於日夜光影的變換； 在高雄駁二特區，與高市府合作打造全台首創「5G數位噴漆塗鴉」 ，手機結合感壓裝置、透過噴漆APP， 民眾彷彿真的手持噴漆罐在牆上塗鴉一樣，便可在大型LED 牆上盡情地噴漆創作， 親身體驗5G科技結合藝術所創造的新世代文化。

在古蹟及博物展館，中華電信自主開發了web AR擴增實境新技術，於台南赤崁樓展廳，利用5G平板AR掃描實 景，屏幕畫面就能呈現實景結合3D動畫，展出台灣由荷據、日治、 到民國的年代演進；在國發會檔案管理局『臺灣鹽業檔案特展』中， 手機透過web AR掃碼就會跳出導覽人員的數位分身， 以AR科技輔助真人向來賓介紹展出內容。

另外也結合影視展演的應用合作商如三立集團、佐臻、夢想動畫等， 一起打造全台最新5G MR互動科技實境秀舞台，演唱會現場的粉絲配戴AR智慧眼鏡， 呈現出虛擬與真實世界的交互結合的實體演唱及Live線上演唱會 ；在桃園藝文中心的動力火車演唱會， 也運用720全景攝影及5G科技， 來賓配戴VR眼鏡如臨舞台現場，並參與現場趣味互動。

而異地共演則是最吸睛的文化科技應用展現。 中華電信運用自主研發的「音樂盒子」及5G專網， 連結兩廳院及大稻埕老街，協助文創業者建立四地共演的網路環境， 推動文創活動實現遠距共同創作的多元性，並已成功演出多個場次。 在中華電信高雄及台北兩處門市，同步展出全台首創的「5G異地A R虛實共奏」活動，結合AI體感深度感測器捕捉動作， 加上AR偵測的準確疊加，並加入可操控的溫妮數位分身3D模型， 透過即時解析與合成遠端2K影像等技術無縫鏈結北高兩地， 是世界首創的5G應用，民眾無須穿戴任何裝置就能現場體驗。

因應未來文創應用的數位內容需求逐步提高，中華電信5G企業專網 服務提供客製化的網路頻段，結合全台唯一的5CA技術， 將充分保障各種類型應用所需穩定的行動網路。 藉由此次中華電信與黃金博物館合作的成功經驗，將5G科技與文化 藝術進行整合，期待未來與更多展演藝術中心及博物館合作， 讓民眾透過這些場域能感受5G創新應用帶來更豐富的生活體驗。

照片由中華電信提供