土銀國泰一號REIT「台北中華大樓」都更案業已重建完工

臺灣土地銀行受託經管國泰一號不動產投資信託基金（REIT）「台北中華大樓」都市更新案，業於2022年10月完工取得使用執照，重建後為地上28層、地下5層之複合式商業大樓。本大樓位於西門町商圈，商業活動密集，鄰近中華路林蔭景觀區，同時緊鄰捷運西門站，生活機能多元且豐富，並具有以下特點：

(一)為國內以REIT結合都更活化資產之首例：

該基金原持有之舊「台北中華大樓」因內部管線老舊、磁磚脫落及樓層高度不足，不符現代之企業需求，造成空間使用品質低落。前經受益人會議決議通過以都市更新方式辦理重建，歷經三年多施工時間，已於2022年10月完工。透過都更方式進行整體規劃設計，將原有資產活化重建為商場及旅館飯店的複合式商業大樓，未來可提高本基金之租金收益及不動產價值。

(二)新大樓為「黃金級」綠建築，符合ESG永續發展原則：

該都更案建築基地及建築物採綠建築設計，依內政部綠建築評定結果，本大樓於綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳減量、室內環境、水資源及汙水垃圾改善等指標，屬「黃金級」候選綠建築證書。隨著世界各國對於ESG永續經營之重視及努力，本都更案藉由綠能建築規劃，可提供更舒適、健康、環保之商業使用環境。

(三)改善市容、美化都市景觀，促進西門商圈永續發展：

該都更案除建築外觀採現代化立面設計外，並增加綠化植栽，將景觀地坪以四季變化之植栽融入人行開放空間，創造生動活潑的都市地景。另為配合周邊發展，亦提供寬廣的人行步道、騎樓以創造友善的步行空間，以期塑造本大樓成為西門商圈景觀地標，促進西門商圈永續發展。

臺灣土地銀行投入不動產證券化業務十餘年，累積相當多寶貴經驗，依據信託公會業務統計資料顯示，該銀行於不動產證券化業務市占率居業界領先地位。臺灣土地銀行近年積極倡導淨零新商機，執行減碳措施，重視環境保護，此都更案適正響應本行建構永續金融環境之經營理念，並善盡企業社會責任。