新北市積極推動科技化學習扶助　屏東縣領隊參訪交流

今（4） 日屏東縣政府教育處偕同國立屏東大學教育學系與30位國民中小學 校長、主任及教師至新北市新店國小參訪科技化學習扶助教學中心。 透過此次的參訪活動， 雙方交流科技化學習扶助教學的辦理方式及成效，學習成功經驗， 更有效的提升每一位孩子的學習成效。

新北市首創科技化學習扶助教學中心，辦理全國唯一的「 科技化學習扶助師資培訓認證」，更在111學年度領先全國， 開放各縣市學習扶助授課教師報名參加新北市科技化學習扶助增能研 習，讓全國更多教師掌握如何有效將科技融入學習扶助課堂， 期許未來能帶動全國各校推動科技化學習扶助的風氣。

屏東縣政府參訪目的在瞭解新北市如何透過公私協力將科技化學習 扶助平台推廣全市， 及大幅培養師資進行到校諮詢及成立教師專業社群。 因此參訪活動邀請新店國小許德田校長和陳榮正主任分享新北科技化 學習扶助中心的發展歷程與推廣策略， 以及均一教育平臺呂冠緯董事長分享與新北市公私協力相互合作激盪 的火花， 另外由更寮國小吳國榮老師及仁愛國小李湘琦老師分享實務上教師如 何透過科技化學習扶助社群， 展現新北市學習扶助授課教師不放棄每一位孩子的用心和努力。

屏東縣竹田國小主任鍾裕朋表示， 新北市科技化學習扶助教學中心透過種子教師培訓與載具借用， 落實學習資源整合與支援學習扶助學生學習，透過參訪交流， 希望將學習及收穫帶回屏東縣，將學習扶助的燈提得更高， 照亮更多孩子。新北市科技化學習扶助教學中心主任陳榮正認為， 新北市積極落實科技化學習扶助到校增能研習並成立科技化學習扶助 教師專業社群， 藉此建構學校學習扶助支持輔導系統並落實學習扶助方案精神與價值 。通過核心種子教師認證的仁愛國小李湘琦老師表示， 建立科技化學習扶助教師社群， 並鼓勵社群教師取得智慧學習種子教師認證， 進而成為學習扶助專家教師；先引領學習扶助教師動起來， 才能提升教師教學效率，進而陪伴孩子們一同學習成長。

新北市政府教育局表示，新北市自2020年1月成立全國首創科技化 學習扶助教學中心已近2年，至今共培育244位種子教師及62位 講師級的核心種子教師，111學年度起更在9大行政分區皆成立科 技化學習扶助教師社群，成效斐然。科技化學習扶助融入課堂， 可以提升學生學習動機，經由立即回饋與診斷回饋， 讓學生檢視自己學習的需要；未來新北市將持續辦理科技化學習扶助 各項研習，並持續培訓種子教師，透過師資培訓將科技化工具導入學 習扶助教學，照顧好每一位孩子的學習。

照片來源：新北市教育局提供