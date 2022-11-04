南韓所有萬聖節節目及活動皆因踩踏意外取消　今後「萬聖節」恐成禁忌？

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據韓媒報導，在南韓，「萬聖節」一詞可能永遠變成禁用語，消失於各個節目上。

每年萬聖節來臨時，各大電視節目都會製作萬聖節特輯，但今年因梨泰院踩踏事件，所有與萬聖節相關的內容皆遭到刪除或甚至取消播出。

韓國綜藝節目「洪金東傳」中，以「萬聖節殺人派對」為主題的特輯已取消重播，也停止了線上觀看；「兩天一夜」將刪減與萬聖節相關內容；「超人回來了」也已停止重播萬聖節主題場面。

南韓OTT平台和廣播也不例外，OTT平台Tving撤下了首頁上所有與萬聖節相關的圖片裝飾，Watcha也立即刪除了名為「你就是萬聖節主角」的特輯節目欄。

廣播節目的部分，亦刪除了預先錄製的萬聖節特輯，改為廣播主持人進行追悼特輯，KBS廣播節目「Radio Show」由朴明秀預先錄製好的內容，也因台詞及選歌不符合國家哀悼期，而改為直播播出。

為了迎接萬聖節，南韓娛樂經紀公司原先規劃的大規模活動也接連取消，Super Junior及少女時代等所屬的SM娛樂，每年聖誕節都盛大舉辦變裝派對，今年也因踩踏意外而取消，社群媒體上的相關動態亦隨之刪除。

另外，女團Twice原定11月5日舉辦的萬聖節主題粉絲見面會、丁一宇東京粉絲見面會及金在中名古屋演唱會等許多演藝活動也因此取消。

有電視節目相關人士預測，不只是今年，也許今後南韓廣播及演藝節都不會再製作或舉辦萬聖節相關節目或活動了。

對此，南韓網友表示，「難道讓萬聖節這個單字消失，發生過的事就能不見嗎？」、「萬聖節有什麼錯嗎？」、「萬聖節又沒錯，應該要先處理根本問題吧」、「這樣會不會太誇張？」但也有網友表示「可以理解，因為這次事故讓許多人產生了陰影」、「也許萬聖節這個詞對某些人是個創傷」。



SM娛樂2021年所舉辦的萬聖節變裝派對