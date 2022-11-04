台灣公督盟呼籲司法法制委員會　盡速排審「立法院公費助理任用條例草案」

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導) 近日因選舉攻防，立法院公費助理的議題再度浮現出來，引發社會討論。公民監督國會聯盟今(11/4)日在立法院以「國會助理爭議延燒 草案石沉委員會 朝野黨團出來面對!」為題舉辦記者會，呼籲兩大黨的陳歐珀和林思銘召委應盡速排審「立法院公費助理任用條例草案」，召開公聽會討論，並請朝野黨團支持盡快通過草案，兩大黨在國會公費助理的議題上應該予以重視，以根治立法院助理的亂象。

公民監督國會聯盟理事長曾建元表示，公督盟長久以來關注國會助理的議題，公費助理應該有權利義務相對應的保障，接受資訊公開的監督，並應該透過相關法規以利確認公費助理的權利及義務。過去的爭議可能是資訊不明確，所以倫理上頻生爭議。

曾建元還說，目前立法院已有委員在此屆第二會期提出「立法院公費助理任用條例草案」，目的就是期望透過公費助理的公開透明，來遏止種種負面問題再次發生。草案內容包含了助理的姓名、職稱應公開於網站，且若有任用三等親的情形也應揭露，另外還有與公費助理相關的權利義務規範，公費助理法制化不只是將助理聘用情況公開透明，更是對公費助理的保障。但很遺憾本草案自2020年一讀後，歷經兩年，仍躺在司法及法制委員會待審，至今仍未被排入委員會討論，也沒有安排公聽會來收集各方建議。

公督盟監事謝東儒監事表示，臺灣立法院走到現在，他們期許更加陽光透明，在立法委員自律的部分，一直沒辦法很徹底。現在正在進行各地議會選舉，地方議會的監督團體也逐漸生成，地方議會的透明，很多是向立院學習，因此立法院的運作至關重要。負責立委行為表達及資訊蒐集的助理們的權利保障、利害關係揭露，左右了立法監督的關鍵。希望立法委員更加揭露相關資訊，同時也給予立委助理足夠保障，才能吸收真正有能力提升我們國家相關人民法案的專業人員。

公督盟執行長張宏林表示，助理是立委的延伸，過去曾作為中共涉入的助力，還有詐領助理費，假藉立委名義，或去做不當的資金來源收受，更不用說所謂的便當助理問題。希望有合適的法規來規範，要求立委公開助理名單。如果弊案造成人民對立法院的信任程度愈來愈低，誠實公開才是解方。很遺憾過去立委的資訊揭露還不夠多，目前國民黨及部分民進黨、無黨籍立委不願意繳交資料，這些資訊無關鬥爭，領公家的錢有責任將聘用狀況公開。立委沒有權力蓋牌黑箱，今天任何政黨不敢公開，他們都合理懷疑有黑心、詐騙的成分。

公督盟補充，早在2013年，公督盟自第8屆第4會期便開始設立立法委員資訊揭露的指標，題目陸續包含了遊說登記、兼任營利職狀況，以及公費助理聘用等相關資訊。其中公費助理的資訊揭露的項目除了最基本的聘任多少位公費助理以及平均薪資和勞動條件外，在這幾會期來更陸續加入了公費助理中有多少位三等親、是否有另外聘非公費助理等問題。但很遺憾的，剛結束的第五會期評鑑仍有將近半數，共50位的立法委員不願揭露這些最基本的資訊。

公督盟提醒，立委及助理的資訊揭露公開也符合立院開放國會行動方案決議的精神。早在2021年上半年開放國會委員會就已決議立法院要推動公版的「利益衝突資訊揭露表」。且根據了解，同年7月立院相關的網站就已架設完成，隨時可上架，但卻仍卡在各黨團同意通過的階段。明年適逢立委選舉，若民眾期望可以在選舉前看到每位立委的填答情況做為投票的考量，各政黨就應在今年盡速通過並開始施行，以符合民眾期待。

公督盟提出三點呼籲，1、司法法制委員會盡速排審「立法院公費助理任用條例草案」，以完成公費助理法制化；2、立委應接受民間監督，揭露利害衝突資訊，這是對選民負責的態度，也是作為公職人員的基本義務；3.各黨團應盡速通過立法院開放國會行動方案「利益衝突資訊揭露表」，並於第六會期結束前正式上線。

照片由公督盟提供