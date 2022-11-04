台北國際旅展 美福飯店餐宿雙饗34折起

台北ITF國際旅展將於11月4日至11月7日於台北南港展覽館一館登場，台北美福大飯店祭出優惠，即日起至11月13日同步推出線上旅展，首推揪團共享美饌的「彩匯平日下午茶餐四人同行券」，69折平均每人僅840元，以及可品嘗港台日義四大餐廳的「超值美食通用券」，每券57折3,000元起，即可品嘗米其林一星的台菜美味。享宿假期「菁英客房一泊一食四人住宿券」，4折優惠每人只要2,200元，輕鬆入住奢華五星飯店，亦針對年末尾牙春酒需求推出的「全館商品券」，展場另推出「消費滿額贈」活動，時尚經典購物袋、Hermes旅行組等好禮消費滿額即贈！詳細請洽02-7722-3399。

【展場限定優惠 滿額贈好禮】

台北美福特別於四天實體旅展限定加碼，祭出滿額贈活動，旅展現場單筆消費滿5,800元，即贈美福經典時尚購物袋乙個；滿11,000元即贈美福招牌吉祥物，海軍風沛醬兔及經典時尚購物袋一組，若消費滿16,000元，贈奢華旅行必備小物，輕鬆帶著走的Hermes旅行沐浴組，眾多好禮展場限定，每人限兌換一組，金額不累計，數量有限贈完為止。

【彩匯自助餐廳 四人同行享69折】

台北美福人氣自助餐廳「彩匯自助餐廳」，每日提供四個用餐時段，各個餐期皆推出超值餐券。首推「平日下午茶餐四人同行券」，69折優惠平均每人840元。高人氣的下午茶擁有豐富多樣的甜點區，現切餐檯區準備了鮮嫩多汁的爐烤牛肉及時令海鮮區，讓美食愛好者於輕鬆午後，樂享豐富美食。

多樣化的海陸鮮食輪番供應，不定期更換菜色的午晚餐期也推相關優惠，本次特別販售平日午餐單人券，每套五張優惠價每人僅1,380元，平日晚餐單人券，每套五張每人也只要1,650元。包含榮獲米其林一星的米香台菜也推出經典台菜，另也有脆皮櫻桃鴨、板煎和牛、天使大蝦等美味豐盛上桌。而深受大眾喜愛的「日式料理區」，也有炸蝦天婦羅、和牛握壽司等，以及各式鮮食生魚片。喜愛酸、香、辣料理的賓客，也有許多泰味佳餚的「泰式料理區」，另晚餐期間更提供多款現做炙燒料理及手捲等餐點。小農蔬菜麵食區主推美福愛熟成牛肉麵、招牌和牛肉丸及和牛肉燥拌麵，也可於飲品區暢飲沁涼生啤酒，眾多餐券優惠販售中。

【美味升級 一券享台港義日異國料理】

館內台港日義四間異國餐廳，聯手推出「超值美食通用券」每張3,180元，一券在手，用美食暢遊世界，可品嚐到價值最高達5,236元的頂級美味，折扣高達57折！一次購買5張「超值美食通用券」，優惠價每張3,000元。

《潮粵坊港潮餐廳》推出國人最喜愛的招牌菜色「明爐香烤櫻桃鴨三吃」，以及「肉肉龍蝦餐」，搭配港式紅咖哩風味，及金銀蛋時蔬、港式綜合點心，十分滿足。而榮獲米其林一星的《米香台菜餐廳》，今年再度奪下米其林一星殊榮，推「經典台味米其林三饗」，魷魚螺肉蒜、紅刺蔥牛小排、烏魚子炒飯三款星級美饌，另也有米其林精選「三人合菜」，除了有香辣爽口的「松露干貝口水雞」，及主廚招牌菜色「黑棗蜜汁豚肋排」，以及台菜經典「飄香五柳海時魚」、時令海味「招牌薑蔥炒小卷」，讓您一券在手，輕鬆品嘗米其林經典美味。

喜愛日本料理的消費者，絕不能錯過擁有鐵板、炭火、桌席及鍋物等多樣主題區的《晴山日本料理》，日籍料理長湯本誠結合季節特色，推出「主廚特選雙人套餐」，從嚴選新鮮季節生魚片搭配蟹肉蒸蛋，搭配肉質鮮嫩的沙朗牛肉與主食鰻魚丼飯，最後品嚐自製手工甜點，提供一場豐富的味覺盛宴。而喜愛鍋物的消費者亦可選擇「日式火鍋雙人套餐」，湯底以清爽的柴魚昆布湯為主，涮上頂級的日本A5和牛及美國Prime牛小排，鮮美滋味入口即化。由義大利籍主廚坐鎮的《GMT義大利餐廳》推出「義式海陸雙人套餐」，可享用香煎珍珠活龍蝦拼美國肋眼牛排，海陸雙饗一次滿足；若週末想有愜意早午餐行程，推薦「週末都會舒活雙人早午餐」，餐檯上多款義國佳餚自助供應，每位另提供一道精緻位上主菜，體會道地的義式風情。

【奢華旅宿盡在大直 一泊一食34折起】

預定玩美假期，選擇一趟輕旅行好好寵愛自己！「行政客房一泊一食雙人券」，優惠價5,500元，即可入住價值16,170元的頂級客房，下殺34折！針對一家團聚齊出遊的「菁英客房一泊一食四人住宿券」，入住21坪大的菁英客房，優惠8,800元，平均每房每人2,200元起。而針對美食饕客亦推出「行政客房一泊二食雙人券」，提供彩匯自助早餐和晚餐各兩客，以43折的優惠折扣帶走價值20,570元的餐宿好康，旅展價每張8,799元，入住期間皆可享免費迷你吧飲品、點心、新鮮水果、健身中心、三溫暖、兒戲遊戲室及戶外恆溫游泳池，翌日享用彩匯自助餐廳早餐，愜意入住暢遊大直。

【全館商品券 團體餐敘首選推薦】

每年歲末年終，針對企業餐敘或贈禮需求推出可使用於館內餐飲及住宿消費的「全館商品券」，可於館內使用任何消費，每張面額3,000元，每套10張30,000元，可自由靈活運用，館內五間特色餐飲消費，及卓越五星推薦的客房，即日起購券再加贈1,500元餐飲招待券乙張。用奢華餐宿饗宴，慰勞員工一整年的辛勞。