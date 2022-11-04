2022ITF台北國際旅展11/4登場　想出國、搶餐券的快來南港展覽館

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）台北國際旅展今（4）日起至7日在南港展覽館一館登 場，展出單位包括日本、韓國、泰國、馬來西亞等71個國家和城市 ，以及全台最大40餘家旅行業者、超過130間飯店餐廳、 航空公司、遊樂園等，共1,200個攤位參展。

航空公司與旅行社重磅登場 日韓、歐洲、東南亞最夯

為迎接疫後旅遊商機，今年ITF各大航空公司強勢登場，共有中華航空、台灣虎航、亞洲萬里通、長榮航空、星宇航空、越南航空、日本航空等7大航空公司，現場不僅有超值優惠機票、精彩表演，還有展場限定神秘禮物與優惠加購。包含日本航空推出台北至日本來回機票未稅7,998元起。

星宇航空今年首次參展，將結合萬眾矚目的全新A350-900廣體客機為主題，讓大家在ITF開箱頭等艙體驗，此外，旅展現場購買機票除可享全航線9折優惠，再加贈星宇獨家好禮。

隨著聖誕跨年、春節寒假將至，各大旅行社也齊聚一堂，力推冬季賞雪、泡湯、聖誕節慶等主題優惠行程，以及針對新人們延遲已久的蜜月旅行，也有好禮相送。雄獅旅遊主打「韓國首爾5日」前往韓國愛寶樂園，每人最低14,900元起；燦星旅遊推韓國12月至3月多款行程16,900元起；五福旅遊推日韓5日遊、最高第2人減6,000；東南旅遊日本指定行程第二人省4,000元。除了國人最愛的日韓，東南亞和歐洲的詢問度也持續增加，尤其東南亞地區不僅適合避冬，加上團費漲幅相對較低，深受消費者青睞。

此外，針對自由行市場崛起，業者也祭出超值商品，不論是機加酒行程、熱門交通票券、主題樂園門票、當地遊程等一應俱全，參觀民眾能掌握最新旅遊趨勢及產品！

熱門餐券、住宿券、SPA泡湯券年度最優惠

年末聚餐、跨年聚會多，快來搶購最便宜的餐券、住宿券！五星飯店住宿券最低下殺1.7折、熱銷餐券4.6折起，最低只要899元就可享受飯店美食。若想泡名湯、品美食，可趁旅展購買超值的SPA泡湯券，和親友來趟輕鬆的溫泉之旅！

只想待在國內旅遊 享受悠哉放空 高鐵推「搭高鐵．送住宿」等優惠

針對不想出國的民眾，台灣高鐵公司自即日起至12月29日，推出「旅遊 不用理由！」線上旅展，本次規劃：「搭高鐵．送住宿」、「住宿、租車 加時不加價」、「不老玩家」等高鐵假期主題產品，以及「國旅聯票8折起」、「飯店聯票65折起」等多項超值優惠，滿足多元化的旅遊需求。同時，台灣高鐵公司也特別祭出加碼優惠，只要購買上述高鐵假期指定產品，每人再送高鐵假期壹仟元抵用券乙張，還享TGo會員點數放大抵。

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2022ITF台北國際旅展11/4登場 想出國、搶餐券者快來南港展覽館